Homoszexuális zaklatási ügybe keveredett Karácsony jobbkeze

Egy, a nyilvánosság elől mindeddig eltitkolt homoszexuális zaklatási botrány részese Karácsony Gergely fő politikai szövetségese, a zuglói jegyző. Akit maga Gyurcsány menekített a botrány elől Zuglóba! – írja a Ripost. A parkolási botrány gyanús ügyeit Karácsony érdekeinek megfelelően intéző hivatalnok, Dr. Papp Imre, – aki korábban Gyurcsány kormányában belügyi államtitkár volt, – egy homoszexuális zaklatási ügy után került Zuglóba.

Az eset 2016 őszén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történt, ahol Dr. Papp Imre adjunktusként dolgozott a jogi karon, az alkotmányjogi tanszéken. A laphoz eljuttatott dokumentumokból, – köztük diákok esetleírása, vélemények, kommentek – kibontakozik, hogy a mai zuglói jegyző ellen egy tanítványa tett bejelentést, „a tanári helyzettel visszaélő magánéleti szituáció”, magyarán zaklatás miatt. Dr. Papp Imrét a botrány után ejtőernyőzték Zuglóba.

A legnagyobb titokban indult hivatalos vizsgálat az ügyben, melynek során a zaklatás ténye bebizonyosodott. Az egyetem vezetői azonban úgy döntöttek, hogy megpróbálják elkerülni a még nagyobb botrányt. Ezért fegyelmi büntetés, rendőrségi feljelentés helyett inkább csendes távozásra kérték fel a nem sokkal később már Karácsony Gergely jegyzőjeként felbukkanó Papp Imrét.

Hiába próbálta azonban az egyetem vezetősége a lehető legdiszkrétebben kezelni a kirobbant botrányt, a diákság körében nagy visszhangot keltett az ügy, több fórumon is vitatták, kommentálták a zaklatást. Sokan megdöbbentek az ELTE jogi karán, amikor az eltávolított tanár hirtelen Karácsony mellett bukkant fel.

A laphoz eljuttatott hozzászólások többsége szerint Dr. Papp Imre módszereivel általában is „megkeserítette a diákok életét” így hát „érthető okokból lett eltávolítva”.

A tanárok minősítésére szolgáló markmyprofessor.com oldalon akadnak olyanok is, akik a zaklatási ügy ellenére rajongtak érte. De az egyik hozzászólásból az is kiderül, hogy a „pletykák szerint” Dr. Papp Imre gyakran tartott kedvenc hallgatóinak, köztük a zaklatási ügy áldozatának a saját lakásán(!) magán összejöveteleket.

A Ripost forrásai megerősítették, hogy Dr. Papp amúgy is rendszeresen kísérletezett „speciális oktatási módszerekkel”, jelentsen ez bármit is. A diákok úgy tudják, hogy egy ilyen jól bejáratott „tanári házibulin” került sor a botrányos esetre.

A lap hozzájutott egy fotóhoz is, amelyen Dr. Papp Imre – a képen balról a harmadik, – a „kivételezett” diákok között látható, köztük többen is jártak a tanár úr magánlakásán is. Informátoraink szerint ott van a képen a zaklatás áldozata, a Dr. Papp Imrét feljelentő E. Péter is.

A széles körben elterjedt kínos szituáció miatt, ami a diákság körében is nehezen volt kezelhető maga az áldozat, E. Péter is úgy döntött, hogy otthagyja az ELTE jogi karát. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta, itt szerzett diplomát, s a Ripost ellenőrzött információi szerint ma már egy nagy nevű nemzetközi jogi iroda munkatársaként dolgozik.

A botrány eltussolásában, s hogy a zaklató nem sokkal később Karácsony Gergely mellett jegyző lett Zuglóban, nyilvánvalóan fontos szerepet játszott Dr. Papp Imre fajsúlyos baloldali politikai múltja. Mégiscsak a Gyurcsány-kormány belügyi államtitkáráról van szó. Az elvtársak nem engedték el a kezét.

Dr. Pappról tudható, hogy Kuncze Gábor személyes belügyminiszteri tanácsadójaként kezdte pályafutását. 2002-ben aztán az új szocialista kormányban már az igazságügyi minisztérium helyettes államtitkára lett, majd Gyurcsány Ferenc a megbízható kádert az igazságügyi és rendészeti minisztérium államtitkárává nevezte ki. Egyáltalán nem mellékesen,ennek a minisztériumnak a vezetői, köztük Papp Imre viselték a felelősséget a 2006-os tüntetések véres leverésérét, a rendőri brutalitásért. Dr. Papp sokféle titkot őrizhet gondosan azokból az időkből. Miután 2010-ben a szocialisták elvesztették a választást, Gyurcsányék azonnal gondoskodtak róla és az ELTE jogi karára ejtőernyőzték a régi jó elvtársat, a megbízható rendészeti államtitkárt. Innen kellett aztán – persze a legnagyobb csendben – távoznia a homoszexuális zaklatási botrány után után. De a jó elvtárs nem maradt sokáig munka nélkül. Gondoskodtak róla. A Gyurcsány-Gyurcsányné klán a legjobbnak látta Karácsony Gergely mellé tenni, jegyzőnek. Nyilvánvalóan azért, hogy közvetlen közelről ellenőrizhessék az általuk módszeresen lenézett és alkalmatlannak tartott főpolgármester jelöltet. Belelássanak a született lúzer minden kártyájába. Karácsonyt nem érdekelte a Gyurcsány-káder sajátos múltja. Vagy nem is hallott róla. Persze abban bíztak, hogy soha nem derül fény a homoszexuális zaklatásra, s a kézben tartott, akár zsarolható Dr. Papp szorgalmasan elvégzi a klán által rábízott feladatot.

