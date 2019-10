Hoppá! Magyar startup mutatja meg, hogy mit tudnak az influencerek

Belföld

Már-már közhelyszámba megy, hogy minden cég influencerrel akar reklámozni. De vajon tudjuk-e, milyen tényleges, kézzelfogható eredményeket nyújt ez a fajta marketing? Egy új szolgáltatás azt ígéri, hogy pontosan mérhetővé teszi az influenszer-kampányok hatását – így mind a cég, mind a megbízott véleményvezér pontos képet kaphat a munkája értékéről. A Befluence már most olyan piaci szereplőket tudhat a hívei közt, mint Kulcsár Edina, Tápai Szabina vagy Nagy Benedek (youtuber).

Miért is van szükség influencerekre? „Egy cégnek kell egy arc, aki megszemélyesíti a márkát. Kis -és középvállalatoknak különösen értékes egy véleményvezér, mivel költséghatékonyabb, mint egy plakátkampány vagy egy TV-szpot” – mondja lapunknak Tápai Szabina kézilabdázó, aki maga is 180 ezernél több követővel büszkélkedhet.

„Sokan azt mondják, ez egy óriási lufi, ami előbb-utóbb ki fog durranni. Nos, én kezdek meggyőződni az ellenkezőjéről! A cégek rengeteget tudnak spórolni, ha influenszer-marketinget folytatnak, hiszen így már nem kell a különböző platformokon való megjelenés díját kifizetni” – ezt már Kulcsár Edina teszi hozzá, akinek a hétköznapjaira közel félmillióan kíváncsiak az Instagramon. A korábbi szépségkirálynő ráadásul nem csak véleményvezérként tevékeny, hanem maga is foglalkozik marketinggel: jelenleg egy több mint 50 influenszerrel dolgozó ügynökséget működtet.

Mitől jó az influenszer?

Kozma Máté, a Befluence startup szóvivője szerint a sikeres influencer-kampányok titka a megfelelő személy kiválasztásában rejlik, ami sokszor nem is olyan egyszerű feladat – az új eszköz ebben is a cégek segítségére lesz. Van, hogy az adott hirdető szimpátia alapon ragaszkodik az ismert archoz, miközben a marketing céljaikhoz valaki más lenne megfelelőbb. Ezért is nagy előny, ha valaki jól szegmentált közönséggel rendelkezik. Ha például kutyabarátként egy minőségi tápokat bemutató Insta-oldalt működtetünk, van egy nagyon jól körülírt célcsoportunk: a kutyatápok iránt érdeklődő gazdik.

A következő, elengedhetetlen szempont a hitelesség: „Egy hiteles influenszer nem csak szponzorált tartalmakat oszt meg az oldalán. Ha pedig valamit promóz, akkor nemcsak a poszt erejéig pózol vele, hanem egyébként is hordja, használja. Látszik, hogy szereti, és nem csak azért vesz fel valamit, mert pénzt kapott érte!” – mondja Kulcsár Edina. Ezzel Tápai Szabina is egyetért: „Volt olyan hirdető, akit visszautasítottam, mert nem tudtam azonosulni azzal, amit képviselt. Az is fontos, hogy hosszú távú kampányokban gondolkodom, egyposztos felkéréseket nem vállalok el.”

És mi a helyzet a lájkokkal? Vajon mennyit nyom a latban, hogy hányan szívecskézik be az adott személy posztjait? Edina szerint egy cégnek nem ez alapján kéne influenszert választani. „A hitelesség, a kommunikáció, a statisztikák és persze az eladás a legfontosabb. Szerencsére ez (a Befluence) egy olyan fejlesztés, ami mérhetőséget biztosít a cég és a véleményvezér számára. Előbb-utóbb mindenki rá fog jönni, hogy mérés nélkül senki nem tud érvényesülni ebben a világban.”

A jövő: a mérhetővé tett teljesítmény

Miben rejlik tehát a Befluence újítása? Röviden: az új szolgáltatás pontosan mérhetővé teszi, az adott cég számára hány konverziót: (vásárlást, kattintást, feliratkozást) generál az influenszerrel való együttműködés. Ez pedig mind a cég, mind a véleményvezér oldalán a fejlődést szolgálja.

„A Befluence egy egyedi kódot generál, ami a cég weboldalába építhető be – az influenszernél ugyanekkor egy szektor-specifikus tag-ekkel ellátott link jelenik meg, ami az oldalra mutat. A két felületet összekötve pontosan mérhető, a kattintások mekkora hányada érkezik az influenszeren keresztül és azokból mennyi konverzió keletkezik” – magyarázza olvasóinknak Kozma Máté.

Így nemcsak a cég láthatja, hogy az influenszer mennyit értékesít, hanem a felkért személy is visszajelzést kaphat arról, hogyan teljesít a kampányban. „Ha nem elég jól, akkor megéri a posztok tartalmán csiszolni, esetleg megfontolni, hogy a jövőben más termékcsoportokra koncentráljon. Lehet például, hogy valaki fitneszbérletek értékesítésében nem jó, viszont sikeresen reklámozhat ruhákat.”

Kulcsár Edina már most lelkesedik az új lehetőségért: „Korábban csak a cégek visszajelzéseiből tudtunk eredményeket számolni. Vannak bizonyos követőlinkek, de korántsem mutatnak olyan részletes adatokat, mint a Befluence. Örülnék, ha a cégeknek nem kéne pénzt kidobnia ahhoz, hogy kitapasztalják, ki a számukra az ideális személy, hiszen sokszor hallunk olyanokat, hogy több százezret kifizetnek, de vásárlást nem igazán tudnak generálni belőle.”

Ezt így látja Tápai Szabina is, aki szerint a mérési eredmények ismerete kedvez az influenszereknek is, hiszen: „Ezáltal fejlődök, képet kapok arról, hogy milyen területeken vagyok erős. Más üzleti modellt tudok kialakítani a velem együttműködő céggel – például a bevételből részesülök, amire eddig még nem volt lehetőség a mérési rendszerek hiánya miatt. Ezzel pedig lépéselőnybe kerülhetek más influenszerekkel szemben!” A Befluence-nek köszönhetően lehetőség nyílik a PPC alapú influencer együttműködésekre is.

Szabina szerint a Befluence várhatóan megszűri majd a piacot, és szűkülni fog azok köre, akiket felkérnek a közös munkára. „Az influenszerek száma csökkenhet, hiszen az eredményteleneket kidobja a piac – a hatékony véleményvezérekkel hirdető cégek száma viszont csak növekedni fog. Aki valódi értéket teremt, annak mindig lesznek felkérései.”