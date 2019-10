Hoppá! Nemzetközi design-díjat nyert az újragondolt magyar fokos

Belföld

Lokál ,

BIG SEE termék design-díjat nyert Ljubljanában a fokos újragondolását megvalósító FOKOS21. A magyar csapat újítása érintette az anyaghasználatot, a megmunkálást, a formát, valamint a funkcionalitást is. A legszembetűnőbb változtatás a régi idők megoldásaihoz képest az, hogy a fokos feje és nyele egyetlen acéllemezből készül.



A fokos újragondolását megvalósító FOKOS21 megkapta a BIG SEE termék design-díjat Ljubljanában, az október 8. és november 8. között rendezett Design Hónap részeként. Az Európa 18 dél-keleti országát összefogó BIG SEE eseménysorozat célja az Olaszországtól Romániáig terjedő régió kreatív iparágának fellendítése, évek óta a szakma egyik legfontosabb eseménye.

„A díj meglepetés volt, mivel nem pályáztunk a versenyre, hanem a tavalyi Magyar Formatervezési Díj alkalmával találtak ránk. Magyar mikrovállalkozásként nemzetközi elismerést szerezni hatalmas örömet jelent és megerősít abban, hogy jó úton járunk. Csapatunk nem titkolt célja rámutatni, hogy a hagyományőrzés több mint a múlt szimpla utánzása, mert folyamatos innováció nélkül elvesznek a régi értékek. Igyekszünk a díj által generált ismertséget a külföldi értékesítés fellendítésére fordítani” – mondta lapunknak Kádár Balázs, a XXI. századi fokos megálmodója.

A közel ötezer éves múltra visszatekintő fokos egy baltához hasonlatos szerszám, mely munkaeszközként és fegyverként is funkcionál. A legnagyobb különbség a baltához képest, hogy a fokosnak a vágó élével átellenes oldalán található egy fok, ami szúrásra vagy zúzásra is alkalmassá teszi az eszközt. A fokos alacsony tömegét a relatív hosszú erőkar tudja ellensúlyozni, mely a kis becsapódási felülettel bíró éllel előnyt kovácsol a harcban. A fokos hosszú története során számos ellenféllel került szembe kezdve a hoplitáktól a kataphraktokon, a középkori lovagokon és janicsárokon át a modern sorkatonákig. Számos monda és legenda kapcsolódik a fokoshoz, fontos szerepet töltött be a párbajokon, az avatási rítusokban, esküvőkön és a mulatságokon bemutatott táncok kiegészítő eszközeként, ezért a szükségszerű használaton túlmenően egyfajta kultikus nemzeti tárggyá is vált.

A FOKOS21 újítása érintette az anyaghasználatot, a megmunkálást, a formát, valamint a funkcionalitást is. A legszembetűnőbb változtatás a régi idők megoldásaihoz képest az, hogy a fokos feje és nyele egyetlen acéllemezből készül. Ez a kialakítás megszünteti a fej kilazulásának esélyét és lehetőséget kínál az extrémebb igénybevételre is. Az új design mellett az eszköz megőrizte a fokosok előnyeit, könnyű, gyors és agilis szerszám, amelynek használatát könnyű elsajátítani, de nehéz benne mesternek lenni. A fokos tervezésére és megvalósítására létrehozott vállalkozást 2017-ben alapította Kádár Balázs.