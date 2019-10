Horváth Tamás: A feleségem a legjobb barátom

Extra

Kiss Nóra ,

Horváth Tamás és felesége kapcsolata elérkezett a kritikus hetedik évhez. A házaspár szerelme azonban napról napra erősebb. Az énekes sokkal szívesebben tölti szabadidejét a barátai helyett Andival, aki a munkában és a magánéletben is a legfőbb támasza és bizalmasa.

– Azt szokták mondani, hogy a hetedik év minden párkapcsolatot megvisel. Nekünk azonban ez az egyik legjobb évünk. A szerelmünk napról napra erősebb – kezdte a Lokálnak Horváth Tomi, aki most egy új feladatban, zsűritagként próbálhatja ki magát a TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorában.

– Megtiszteltetés fiatal előadóként egy tehetségkutató ítészének lenni. Izgatottan, ugyanakkor céltudatosan vágtam bele a feladatba, és nagyon elégedett vagyok a csapatommal. Az elején megfogadtam, hogy minden szituációban őszinte leszek, a megérzéseimre fogok hallgatni, még ha ezzel nem is leszek feltétlenül szimpatikus. Erre a feleségem tanított meg. Korábban jellemző volt rám, hogy nem mondtam el a véleményemet, vagy nem úgy, ahogy szerettem volna. Andi viszont rávilágított arra, hogy hosszú távon az őszinteség mindig megtérül, és mint mindenben, ebben is igaza lett. Volt, hogy emiatt lemorzsolódtak a környezetemből emberek, de aki nem tudja figyelembe venni az álláspontomat, azzal nem tudok mit kezdeni. Az igazán fontos személyek az életemben pedig így szeretnek, ahogy vagyok – vallott a 27 éves énekes.

Nem vágyik már őrült bulikra

Tomi fiatalkora ellenére nem vágyik már a barátokkal átmulatott éjszakákra. Szabadidejét sokkal szívesebben tölti feleségével és nevelt fiával, a 14 éves Dávidkával. – Igazán akkor érzem jól magam, ha Andival lehetek, így ha csak teheti, mindenhová elkísér, a Sztárban Sztár leszek felvételein is szinte már stábtagként tekintettek rá a többiek. A szabadidőmet is legszívesebben vele és Dávidkával töltöm. A legjobb barátom, nélküle félembernek érzem magam. Nem vágyom már az őrült bulikra, sokkal szívesebben töltök el vele egy meghitt estét. Ha pedig találkozom a barátaimmal, ő is jön velem. Mindenki nagyon kedveli.

A megérzéseire hallgatott

Tomi a középdöntőben nagyon szigorú volt, és azokat a versenyzőket is elküldte, akikért zsűritársai harcoltak. Ebből adódtak kisebb konfliktusai, de ő végig a megérzéseire hallgatott, aminek meg is lett az eredménye. Csapatába három nagyon tehetséges énekes – Molnár Dániel, Misurák Tünde és Feng Ya Ou – került.