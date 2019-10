Így manipulál Soros lapja, a 444

A lap beszámol arról is, hogy utólag azzal próbálták mentegetni az aljasságot, hogy ők nem titkolták, hogy a saját emberük Novák Benjámin. Akit persze mindvégig nagy hangon a New York Times cikkírójaként hirdettek saját olvasóiknak.

A mögé a valaha jobb napokat látott New York Times mögé bújtak tehát, amelyik rendszeresen fake newsokkal, hamis hírekkel bombázza például a demokratikusan megválasztott amerikai elnököt.

Ezért a Fehér Ház néhány napja lemondta a The New York Times és a The Washington Post című lapok előfizetését – jelentette be Stephanie Grisham, az amerikai elnöki hivatal szóvivője.