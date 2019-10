Így manipulálnak a közvélemény-kutatók, hogy mentsék Karácsonyt

Belföld

Míg a legtöbb nagy közvélemény-kutató felmérése Tarlós István egyre nagyobb támogatottságáról számol be, addig a kisebb intézetek egyre zsugorodó különbséget mérnek a főpolgármester és Karácsony Gergely között. A Medián — amelynek Karácsony egykor a kutatási igazgatója volt — pedig tegnap azzal állt elő, hogy a baloldal főpolgármester-jelöltje beérte Tarlóst – írja a Magyar Nemzet.

A tavaly áprilisi országgyűlési választások és az idei májusi európai parlamenti voksolást megelőző közvélemény-kutatások eredményéből az rajzolódik ki, hogy az ellenzékhez közeli intézetek politikai kötődése a méréseik eredményeiben is megmutatkozik – hívta fel a Magyar Nemzet figyelmét Farkas Örs. Az Oeconomus igazgatója szerint ennek oka részben az lehet, hogy a kisebb think tankek szűk megrendelői körrel rendelkeznek.

– A Publicus, a Republikon, illetve többek között az Iránytű hajlamosak arra, hogy a velük közösen gondolkodó politikai pártok esélyeit növeljék, kampánycélra használják a kutatásaikat, hiszen a választói hajlandóságra motiválóan hat, ha azt érzi egy választópolgár, hogy elfogadható eredményt ér el a pártja – fejtette ki az elemző.

Szavai szerint az Iránytű Intézet esetében az is kérdéseket vet fel, hogy bár az országgyűlési választást követően bejelentették, beszüntetik a tevékenységüket, ennek ellenére az elmúlt másfél évben kétszer is visszatértek egy-egy kutatással: először az EP-választást megelőzően, majd most a főpolgármester-jelöltek támogatottsága kapcsán.

Hozzátette: az Iránytű mérése – amely szerint fej fej mellett áll Tarlós István főpolgármester és baloldali kihívója, Karácsony Gergely – azért sem reális, mert Zugló polgármesterének népszerűségét bizonyára rontották a városrész gazdálkodásával kapcsolatos botrányai, valamint a múlt héten napvilágot látott leleplező felvétel, így ebben az esetben teljesen egyértelműen a kampányszempontok érvényesülnek.

– A kormánypárti oldalon nincsenek hasonló skandalumok, tehát nem az a kérdés, hogy vezet-e Tarlós, csak az, hogy mennyivel – fogalmazott az elemező. Hangsúlyozta: a Századvég Alapítványhoz és a Nézőpont Intézethez hasonló, több évtizedes múltra visszatekintő intézetek – amelyek széles ügyfélkörrel rendelkeznek – nem engedhetik meg maguknak az elfogultságot, hiszen csak a pontosan megjósolt eredményekre alapozva képesek hosszú távon fenntartani a szakmai renoméjukat.

A legutóbbi két választást figyelembe véve eddig a legpontosabbnak a Századvég, a Nézőpont, valamint a Medián bizonyult. Ugyanakkor például a Publicus és a Republikon jóval a három százalékos hibahatáron túli mértékben jósolta kedvezőbbre az MSZP–Párbeszéd szereplését a parlamenti választáson: a 12 helyett 18, illetve 19 százalékot vetítettek előre.

A Jobbik esetében az Iránytű 25 százalékot mért, ám az ellenzéki párt a szavazatok nem egészen 20 százalékát gyűjtötte be. Idén májusban mindhárom intézet hasonló mértékben tévedett az említett pártok javára.

Szoros kapcsolat – Karácsony Gergely a diplomájának megszerzése után a Medián piac- és közvélemény-kutató cégnél kapott kutatásvezetői állást. 2007-ben a cég kutatási igazgatója lett. A cégtől 2010-ben ugyan távozott Karácsony, azonban információink szerint a Medián ügyvezető igazgatója, Hann Endre a mai napig tanácsokat ad egykori kollégájának. Karácsony egy másik közvélemény-kutató céggel is szoros kapcsolatba került. Az ellenzék mostani főpolgármester-jelöltje 2002 és 2008 között, az első és második Gyurcsány-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatal Horn Gábor (SZDSZ) vezette koordinációs államtitkárságának dolgozott politikai tanácsadóként. Horn 2010-től a Karácsonyra nézve szintén kedvező méréseket publikáló Republikon Intézetet fenntartó Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Figyelemre méltó, hogy a Republikon után pár nappal a Medián is olyan eredményt tett közzé, amely szerint Karácsony beérte Tarlós Istvánt. A főpolgármester erre az ATV-nek úgy reagált: „A közvélemény-kutatók közül valaki a sarokba fog állni október 13-án.”

