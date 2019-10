Így ünnepel a Zártosztály

Extra

Lokál ,

Új, 4 számos EP-vel ( extended play ) jelentkezik jövő héten a ZÁRTOSZTÁLY.

Szöveges videó készült a dinamikus és fogós Szétszakítva című dalhoz, illetve helyet kapott rajta a lassabb Színpad, melynek szerzője a Petőfi díjas “Év billentyűse”, Szebényi Dániel. Mellettük szerepel a már tavasz óta videoklippel együtt nyilvánosság elé tárult Lassíts, és a korábban a gitáros, Csillag Endre szólólemezén hallható A szívem visszavár, amit most Schrott Peti hangjával is élvezhetnek a rajongók.

Az egykori EDDA tagok Mirkovics Gábor “Zserbó” és Csillag Endre “Csuka” által alapított zenekarnak tavaly jelent meg az Őrült érzés című DVD felvétele a ‘70-es és ‘80-as évek EDDA zenészeivel, a bakancsos és a 85-87-es felállás dalaival, ám ez az EP az első kiadványuk eredeti dalokkal, és Schrott Péter (Continoom, ex-Tűzmadár) énekessel. A zenekar legközelebb október 11-én, a Batthyány tér mellett álló TRIP hajón lép fel, ahol Csuka születésnapját is megünneplik és az új dalokat is előadják már. A Szétszakítva EP-t is itt lehet majd először beszerezni, és ingyenes a belépés azoknak, akik doktor úr, vagy nővérke öltözékben érkeznek a koncertre.