Ilyen a Google új közlekedési alkalmazása

Kevesen vették észre, de egy ideje már Magyarországon is elérhető a Google gyalogos közlekedést segítő funkciója, a Live View. Az okostelefonos alkalmazás az úti cél beírását követően valós környezetbe vetített jelzésekkel mutatja meg a helyes utat. A fejlesztés még nyáron debütált itthon, mára pedig már az apróbb hibákat, gyerekbetegségeket is javította a keresőóriás.

Turisztikai szempontból is hasznos fejlesztés ez, hiszen az alkalmazás új funkciója gyalogosként a kiterjesztett valóságnak köszönhetően a látnivalók feltérképezését is megkönnyíti. A Google Live View valós környezetbe vetít ki nyilakat és irányokat, így mutatva a helyes utat célunk eléréséig. Az Élőkép egyébként minden településen használható, ahol az utcakép-szolgáltatás, vagyis a Street View is működik.

A funkció használata pofonegyszerű. Nincs más dolga, mint a Google Térkép alkalmazást megnyitni, bepötyögni az úti célt, majd kiválasztani a séta ikont. Innen koppintson az „Élő kép” gombra, majd a telefonja kameráját irányítsa környezetére, az épületek irányába. Amint a Google Térkép beazonosítja a felhasználó pozícióját, megjelennek a nyilak és a jelek a valós környezetre vetítve, amelyek megmutatják, melyik irányba kell elindulni. Amennyiben a felhasználó már használja a navigációt, elegendő a bal alsó sarokban az „Élő kép” gombra kattintani.