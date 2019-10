Ilyen a tökéletes császári kikapcsolódás

Külföld

Gyönyörű óvárosával, Ausztria legnagyobb rózsakertjével, híres termálfürdőivel, Beethoven dallamaival, és Mátyás király kastélyával kihagyhatatlan őszi és téli látnivaló Bécs előkelő elővárosa, Baden bei Wien. Összegyűjtöttük, hogy mi mindent érdemes felfedezni a Magyarországhoz meglepően közeli Badenben.



Szinte végtelenül lehet sorolni azoknak a híres embereket, akik az évszázadok során nyaralóhelyként választották Baden bei Wien városát a Bécsi-erdő kapujában. Beethoven, Strauss, Mátyás király, császári előkelőségek, királyok és királynék, polgárok kedvenc helye volt, ami nem véletlen. Baden egy igazi ékszerdoboz gyönyörű és szépen karban tartott épületekkel, lélegzetelállító parkokkal, pezsgő kulturális élettel és természetesen a híres termálfürdőkkel.

Már a rómaiak is használták a badeni vizet



A 26 ezer fős város fejlődésének alapját a forró kénes források adták. Rádium tartalmú, kénes gyógyvízének köszönhetően Baden bei Wien az Osztrák-Magyar Monarchia legelőkelőbb gyógyüdülőhelye volt. A legrégebbi kénforrása a Casino épülete alatt található. Ma a vizet tizennégy forrás biztosítja, amelyek a legtöbb ként tartalmazzák Ausztriában. Baden mozgásszervi betegségekre jó gyógyvizét már a rómaiak is ismerték és használták. Ez a kiváló minőségű termálvíz szolgál számos gyógykezelés alapjául, mint például az iszappakolás, gyógymasszázs, kénfürdők és víz alatti gyógykezelések. A nyári hónapok alatt a Baden Thermal Part is rendelkezésre áll, mely a gyönyörű Art-Deco épületből közelíthető meg, egy szép medencével gyermekek számára és Ausztria legnagyobb “tengerpartjával”.

Ausztria legnagyobb rózsakertje



Az 1960-ban létesített 8 hektáros Doblhoffpark Baden egyik legkedveltebb területe, ez Ausztria legnagyobb rózsakertje, több mint 900 féle rózsával, több mint 30 ezer rózsafával és néhány fél-trópusi növénnyel. A rózsák júniusban és októberben virágzanak, és látogatók százezreit vonzzák a városba.

Mindenhonnan az Örömóda sugárzik



Beethoven Badenben komponálta az Európai Unió himnuszát, az Örömódát. A világhírű zeneszerző 15 alkalommal látogatott el hosszabb-rövidebb időre Badenbe. Az egyik házban ahol élt, “Beethovenhaus” néven interaktív kiállítást is berendeztek róla. Az épület azért is különleges, mert itt komponálta és fejezte be a IX. szimfóniát.

Mátyás király egykori kastélyában is lakhat



Évszázadok során királyok, császárok, hercegek grófok, arisztokraták is sok időt töltöttek Baden bei Wien városában. Köztük van Mátyás király és felesége, Aragóniai Beatrix is, akik rendszeresen gyógyíttatták magukat a híres kénes vizes fürdőkben. Mátyás királynak saját kastélya is volt Badenben, ami ma Hotel Schloss Weikersdorf néven négycsillagos hotelként működik.

Baden bei Wien egyik legnagyobb szállodájának története a 13. századig nyúlik vissza. Az idők során számos tulajdonosa volt, a feljegyzések szerint Mátyás király is hosszú évekig volt a tulajdonosa. Utána számos más uralkodó tudhatta magáénak a lenyűgöző középkori kastélyt, és csak 1975-ben nyitott ki hotelként. A Hotel Schloss Weikersdorf néven működő komplexum a város talán legszebb helyén, közvetlenül a világhírű rózsakert mellett található. A 2018-ban egy új szárnnyal is kibővített kastély számos pontján korhű dekorációval és gyönyörű, Monarchia korabeli bútorokkal, festményekkel találkozhatunk. A szálloda saját 1000 négyzetméteres wellness-részleggel rendelkezik úszómedencével, szaunával, gőzkabinnal, szépészeti és gyógyászati kezelésekkel. A négycsillagos hotelben 164 modern és vintage stílusú szoba várja a pihenni vágyókat, emellett 13 különböző rendezvényhelyszínt is kínálnak az épületben, helyszínt adva számos esküvőnek és céges rendezvénynek. A Hotel Schloss Weikersdorf középkori hangulatú éttermében pedig kiváló osztrák finomságokat szolgálnak fel.

Tökéletes téli program



Baden télen is tökéletes úticél: a város fürdői és a kiváló wellness-szállodák mellett számos túralehetőséget kínál az aktív pihenés kedvelőinek. Gyönyörű karácsonyi vásárokat is rendeznek, a gyönyörűen díszített középkori belváros keskeny utcácskáin többnyire jótékonysági hütték és kedves árusok sorakoznak. A város ráadásul kitűnő bázisként szolgál, amennyiben a Bécs környéki kiállításokat, a Neusiedler tavat, Semmeringet, vagy Scnheeberg-et szeretné meglátogatni.

Meglepően közel



Baden bei Wien Bécstől 26 km-rel délre, a magyar határtól 45 perces autóútra található. Tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető: Bécs szívétől Badenig egy kényelmes villamos közlekedik, nagyjából 1 órás menetidővel. Nem véletlen tehát, hogy rengeteg magyar vendég választja hétvégi kirándulások úticéljának ezt a gyönyörű kisvárost.