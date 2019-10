Ilyen alsógatyás képekkel próbál ismerkedni a mogyoródi alpolgármester – Fotók!

Belföld

Különös fotók birtokába jutottunk a mogyoródi alpolgármesterről, Kapitány Attiláról. Egy 17 éves lány édesanyja juttatta el hozzánk. Őhozzájuk meg a 80 éves mogyoródi politikus küldte – írja a Ripost.

Fiatal lányoknak küldözgeti alsógatyás képét a mogyoródi alpolgármester. A majdnem 80 éves Kapitány Attiláról köztudott, hogy a nála jóval fiatalabb nőket részesíti előnyben, de egy, a Snapchat alkalmazáson keresztül fiatal lányoknak küldött intim fotója sokaknál kiverte a biztosítékot. A mogyoródi alpolgármester, ha elszabadul egészen más arcát mutatja, mint például politikusként az önkormányzat honlapján – tudatja a portál.

Kapitány Attila, Mogyoród alpolgármestere amúgy saját közösségi oldalán sem rejti véka alá, hogy nem veti meg a nőket és udvarolni is szeret. A Ripost birtokába került fotók alapján azonban a majd 80 éves férfi gyakorta egy fura módját választja az udvarlásnak. Alsógatyás fotóját küldözgeti egy ismert közösségi oldalon, nevezetesen a Snapchaten, aminek éppen az a különlegessége, hogy minden üzenet és fotó törlődik rajta a megnyitást követő 10 másodperc múlva.

A portál beszámolója szerint Kapitány valószínűleg éppen azért ezt az alkalmazást használja, hogy ne maradjon nyom utána, de az egyik helyi fiatal lány szemfüles volt, és még a törlés előtt készített egy képernyőfotót az alpolgármester „szexi” képéről.

A lány sokáig senkinek sem szólt a neki gatyás képeket küldözgető 80 éves alpolgármesterről, de aztán egyszer, amikor szóba került otthon Kapitány Attila, elmesélte édesanyjának a történteket – számol be a Ripost.

Aztán kiderült, hogy nem ő volt az egyetlen fiatal lány, akinél a férfi így próbált „udvarolni” Kapitány voltaképpen saját maga is elismeri a Facebook oldalán, hogy gyakran ilyen különös módon próbál ismerkedni. Sőt még panaszkodik is, hogy sokszor utasítják vissza: „Ne szóljunk meg senkit, aki igénye, lehetősége, vágya szerint keres párt” – írja a férfi a „7 ok, amiért a nők az idősebb férfiakat választják” posztja alatt. Aztán különös ízléssel még válogat is, az őt bíráló kommentek között: „Miért nem ápolónőt keresel? Meg kellene már öregedni! A sok gyógyszer elvette az eszedet! Szaros bottal sem piszkálnálak meg!”

