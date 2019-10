Ilyés Jenifer: Amiért jöttem, az teljesült

Extra

Kiss Nóra ,

Ilyés Jenifer kissé csalódott, hogy távoznia kellett a Sztárban Sztár leszek!-ből. A célja azonban így is teljesült: a műsornak köszönhetően ugyanis rátalált egy menedzser, akivel már el is kezdték a közös munkát.

Vasárnap este két versenyzőnek is búcsúznia kellett a TV2 Sztárban Sztár leszek első élő show-jától. A nézők és a zsűri pontszámai alapján Varga Dávidnak és Ilyés Jenifernek ért véget a tehetségkutató. A 25 éves énekesnő úgy érzi a lehető legtöbbet hozta ki magából, és kissé csalódott, hogy ez nem volt elég a továbbjutáshoz.

– Egyik próbán sem sikerült olyan jól alakítanom Zoltán Erikát, mint élesben a színpadon. Csalódott vagyok, hogy nem jutottam tovább, ugyanakkor nagyon hálás, hogy háromszor is meg tudtam mutatni mire vagyok képes – kezdte a Lokálnak Jeni.

– A mesterem, Tóth Gabi is azt mondta: sokkal több van bennem, és lett volna még helyem a további adásokban. Jól estek a szavai, és sajnálom, hogy nem tudtam tovább maradni, de amiért jöttem, az így is teljesült. Még a válogatók alatt felfigyelt rám egy menedzser, akivel azóta már együtt is dolgozom egy zenei projekten. A részletek egyelőre titkosak, de annyit elárulhatok, hogy egy olyan dologra készülünk, amire még nem volt példa Magyarországon – tette hozzá az énekesnő.

Tibor nem szólt bele a produkciómba Jenifer és párja, Pintér Tibor a műsor elején megbeszélték, hogy a színész nem szól bele szerelme produkciójába. – Bereczki Zoli a show elején megkérte Tibort, hogy hagyja, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogy én és a mesterem jónak látjuk. Ő így is tett. Bár volt amikor nem bírtam ki, és a próbák felvételeit megmutattam neki. Az élő adásra sajnos egy fellépés miatt nem tudott eljönni, de így is szurkolt nekem a távolból, és büszke rám – mondta Jeni.

További cikkek: