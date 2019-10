Ingyen számlázhat, aki segít Leventének

Belföld

Lokál ,

Milyen egy kétéves kisfiú élete? Rohangál, rámol, motorozik, és sokszor kergeti a szüleit az őrületbe az elevenségével. De Levinek mindez nem adatott meg: ha nem kap sürgősen segítséget, az egész életét kerekesszékhez kötve kell majd leélnie. A Billingo online számlázóprogram is szeretne segíteni neki, ezért aki október 24-én éjfélig legalább 15 000 forinttal támogatja Leventét, egy éves ingyenes prémium előfizetést kap tőlük ajándékba.

Levi története úgy indult, mint bármelyik kisbabáé, aki szerető családba érkezik. Szülei örömmel várták, és tervezgették, hogyan biztosítják majd neki a gondtalan gyermekéveket. „Gondolatban már az egész lakást felszereltem biztonsági zárakkal, sarokvédőkkel, hogy ne érje baleset, amikor nekiáll felfedezni a világot” – meséli Levi anyukája. Amikor azonban a kisfiú betöltötte az egy éves kort, gerincvelő eredetű izomsorvadást állapítottak meg nála. A szülőkben ekkor egy világ omlott össze.

„Az álmok összetörtek. Megtudtam, nem mérgelődhetek azon, hogy összetöri a díszeket a lakásban a labdával, nem civakodhatok vele, hogy túl gyorsan hajt a biciklivel a járdán. Irigyen hallgattam az anyukák versengését, hogy kinek mikor kezdett mászni a babája… Istenem, bár az én fiam is szaladhatna, vagy lépegethetne! Mindegy mikor, 1-2-3 évesen, csak sikerülne egyszer!” A jó hír, hogy még sikerülhet. De ez már rajtunk is múlik!

Levi megkapta a Spinraza injekciót, így jelenleg szépen fejlődik, ám ez önmagában sajnos még kevés a gyógyuláshoz. Most azonban felcsillant a remény! Létezik egy Zolgensma nevű génterápia, ami egyelőre csak az Amerikai Egyesült Államokban érhető el. A kezelés díja 700 millió forint, és a helyzetet tovább nehezíti, hogy a gyerekek csak 2 éves korukig kaphatják meg, amit Levi december 20-án fog betölteni. A szükséges vizsgálatokat még ennél is korábban kell elkezdeni, így mindössze 10 nap maradt a támogatásra… vajon sikerülhet felvennünk a versenyt az idővel?

Nemrég egy ország mutatott példát emberségből, amikor Zente számára megadatott a lehetőség, hogy teljes életet élhessen. Most megmutathatjuk, hogy Levi számára is van remény, és nem kell kerekesszékhez kötve leélni az életét! Az ügyet az online számlázási rendszer is felkarolta, így aki most legalább 15 ezer forinttal támogatja Levi kezelését, az egy éves ingyenes Billingo Premium előfizetést kap.

„Természetesen ennél jóval nagyobb adományt is szívesen fogadunk, a fő cél, hogy a kis Levi esélyt kapjon egy teljes életre. Az összefogásban bárki részt vehet új Billingo fiók regisztrálásával, vagy a meglévő előfizetése hosszabbításával” – hívta fel olvasóink figyelmét Sárospataki Albert, a cég ügyvezetője. Fontos, hogy ne a cég számlájára, hanem közvetlenül a Levente Lépéseiért Alapítványnak utalj! Küldj október 24-én éjfélig minimum 15 000 Ft-ot Levi alapítványa számára, majd az utalást igazoló bizonylatot küldd el a cég e-mail címre. Sürget az idő, MOST van szükség a segítségedre!