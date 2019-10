Ismerje meg november fontosabb világnapjait!

Belföld

Úgy tűnhet, hogy szinte már mindennek van világnapja, sok különleges és érdekes kezdeményezés is akad a listánkban, de nagyon sok világnap igen fontos témákra hívja fel a figyelmet. Következzenek november hónap fontosabb világnapjai!

November 2. – A D-VITAMIN VILÁGNAPJA: A D-vitamin (inkább hormon) hiánya általános probléma, számos betegség okozója – erre hívja fel a figyelmet a 2009-től megtartott világnap. Télen nagyon alacsony D3-vitaminszintünk, ilyenkor fokozódik a fáradékonyság, gyengül az immunrendszer. A D-vitamin napi pótlása fontos a téli betegségekkel, fertőzésekkel, gyulladásokkal szemben, alapvető szerepe van a pajzsmirigy-működésben, a csonterősítésben, az egészséges sejtosztódásban, az izomműködés során, a szív- és az érrendszer egészséges állapotának fenntartásában.

November 2. – HALOTTAK NAPJA: Az ünnep, amelyen világszerte az elhunytakra emlékeznek, mára túlnőtt az egyházi kereteken, e napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére.

November 2. – AZ ÚJSÁGÍRÓK ELLENI BŰNTETTEK NEMZETKÖZI NAPJA: Az ENSZ Közgyűlésének döntése alapján tartják, arra emlékeztetve, hogy Maliban 2013. november 2-án meggyilkoltak két francia újságírót. Az újságírói hivatás – a vöröskeresztes munkához hasonlóan – évtizedeken át védettséget jelentett, mára azonban a média munkatársai is gyakran válnak támadások célpontjává, nem csak a fegyveres konfliktusok övezeteiben.

November 5. – AZ EURÓPAI KERESKEDELEM NAPJA: A brüsszeli székhelyű európai kereskedelmi szövetség, az EuroCommerce 2005-ben kezdeményezte megtartását. A kereskedelem a gazdaság egyik húzóágazata: az európai GDP mintegy 11 százalékát a kereskedelmi szektor adja, Magyarországon a kereskedelemben dolgozók száma meghaladja a félmillió főt. Idehaza e napon adják át a Klauzál Gábor-díjakat és a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) által a kereskedelem dolgozóinak alapított Magyar Kereskedelemért Nagydíjat.

November 8. – RADIOLÓGIAI VILÁGNAP: Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlására 2009-től tartják annak emlékére, hogy a német Wilhelm Conrad Röntgen 1895-ben ezen a napon fedezte fel az X-sugarat. Az új képalkotási metódus forradalmasította az orvostudományt, az emberi test belsejéből olyan információkat nyertünk, ami előtte elképzelhetetlen volt.

November 9. – A FASIZMUS ÉS ANTISZEMITIZMUS ELLENI KÜZDELEM NEMZETKÖZI NAPJA: 1995-től tartják annak emlékére, hogy a náci Harmadik Birodalomban 1938. november 9-ről 10-re virradóan, a hírhedt Kristályéjszakán kezdődött a zsidók nyílt üldözése: 200 zsinagógát gyújtottak fel, elhurcoltak 35 ezer zsidót, közülük több százat meggyilkoltak, a többieket átmenetileg koncentrációs táborba vitték, hogy kivándorlásra kényszerítsék őket. (A Kristályéjszaka elnevezés az utcán heverő betört ablak- és kirakatüvegek látványából ered.)

November 9. – A FELTALÁLÓK EURÓPAI NAPJA: 2005 óta tartják Európa német nyelvű országaiban Hedy Lamarr osztrák születésű amerikai filmszínésznő, a torpedók irányítására használt frekvenciaváltású adó-vevő rendszer feltalálójának születésnapján. Később ez az eljárás lett az alapja a bluetooth és wifi-hálózatok működésének is, de a haditengerészet csak 1985-ben tette hozzáférhetővé civil alkalmazásra. (A magyar feltalálók napja június 13.)

November 9. – AZ ÖRÖKBEFOGADÁS VILÁGNAPJA: 2014 óta tartják egy kaliforniai lelkész kezdeményezésére, de az egész november az örökbeadás hónapja. Magyarországon évente 700-800 gyereket fogadnak örökbe. Egy gyermek akkor örökbe adható, ha a szülei lemondanak róla, ha bíróság vagy gyámhivatal vonja meg a szülők jogait (súlyos bántalmazás vagy a kapcsolattartás hiánya miatt), vagy ha a szülők meghaltak, és örökbe adhatóak az inkubátorba helyezett újszülöttek is. Az idősebb, sérült, beteg gyerekeknek nehéz családot találni.

November 10. – A TUDOMÁNY VILÁGNAPJA A BÉKÉÉRT ÉS A FEJLŐDÉSÉRT: Magyar kezdeményezésre hirdették meg, megünnepléséről 2001-ben határozott az UNESCO közgyűlése.

November 12. – A TÜDŐGYULLADÁS VILÁGNAPJA: E betegség az összes gyermekhalál mintegy 20 százalékát okozza évente, több gyereket öl meg, mint az AIDS, a malária és a kanyaró együttvéve, és a világon a tíz leggyakoribb halálok között szerepel. Az először 2009-ben megrendezett világnap alkalmából a WHO és az UNICEF közös akciótervet dolgozott ki. A tüdőgyulladásnak számos fajtája alakulhat ki, vírusok és baktériumok egyaránt okozhatják.

November 13. – A KEDVESSÉG VILÁGNAPJA: Japán kezdeményezés alapján tartják azzal a céllal, hogy az emberek nagyobb figyelmet fordítsanak egymásra. E világnap arra int, hogy lépjünk túl a köztünk lévő különbségeken, nagyobb együttérzéssel és kedvességgel viszonyuljunk egymáshoz, mert nincs szükség nagy gesztusokra, a legelemibb dolgok ugyanolyan hatásosak. A kedvesség arról szól, hogy egy időre a másik embert helyezzük a középpontba: gondolunk rá, segítünk neki, azt remélve, hogy ettől jobb napja lesz.

November 14. – A CUKORBETEGEK VILÁGNAPJA: Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szervezésében tartják 1991 óta az inzulin felfedezője, Sir Frederick Grant Banting Nobel-díjas kanadai orvos születésnapján. Az ENSZ által hivatalosan 2007-ben elismert világnapon a cukorbetegség rohamos terjedésére, a megelőzés lehetőségére és fontosságára hívják fel a figyelmet. Világszerte több mint 350 millió cukorbeteg él, számuk évente hétmillióval nő. Magyarországon 770 ezer diagnosztizált beteg él, azonban becslések szerint 1,2 millió cukorbeteg lehet, mivel sokan nem is tudnak arról, hogy betegek.

November 16. – NEMZETKÖZI TOLERANCIANAP: Az ENSZ 1995-re hirdette meg a tolerancia (a türelmesség, elfogadókészség) évét, az UNESCO tagállamai az év november 15-én fogadták el a tolerancia elveiről szóló nyilatkozatot és akciótervet. Az ENSZ Közgyűlése 1996 decemberében hivatalosan is felhívta a tagállamokat, hogy november 16-án tartsanak tolerancianapot. A tolerancia a kölcsönös megértés és tisztelet alapja, hiánya szolgál alapul az etnikai konfliktusok kiéleződésének, a kisebbségek megkülönböztetésének, az idegengyűlölet megnyilvánulásainak.

November 17. – A KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJA: 2011 óta ezen a napon hívják fel a figyelmet a koraszülött babák életéért vívott küzdelemre. A WHO meghatározása szerint a 37. hét előtti szülések koraszülésnek számítanak, és a 2500 gramm súlyt el nem érő újszülöttek is koraszülöttek. Tíz megszületett gyermekből egy koraszülött a világon, a koraszülöttség az újszülött-halálozások vezető oka. A világnap célja annak a tévhitnek az eloszlatása, hogy a koraszülöttek gyengék, lassúak, fogyatékkal élők.

November 17. – A KÖZÚTI BALESETEK ÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJA: November harmadik vasárnapján rendezik meg az ENSZ-közgyűlés 2005-ben hozott határozata alapján. Közúti balesetekben évente csaknem 1,3 millió ember hal meg a világon, és mintegy 50 millióan szenvednek sérüléseket. Az ENSZ 2011 májusában indította útjára első világméretű közlekedésbiztonsági programját, amely tíz év alatt több millió emberélet megmentését tűzi ki célul. Magyarországon, ahol 2018-ban 567 ember vesztette életét közúti balesetben, a világnapon az óbudai Flórián téren tartanak megemlékezést, ahol a Közlekedési Balesetek Áldozatainak Emlékműve található.

November 17. – NEMZETKÖZI DIÁKNAP: Annak emlékére, hogy 1939. november 17-én Adolf Hitler német nemzetiszocialista kancellár parancsára a fél évvel korábban annektált Cseh- és Morvaországban bezárták az összes felsőoktatási intézményt, 1200 professzort és diákot hurcoltak koncentrációs táborba, kilenc diákvezetőt kivégeztek.

November 18. – EURÓPAI ANTIBIOTIKUM NAP: 2008-ban rendezték meg első alkalommal az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) kezdeményezésének célja a tudatosság növelése a felelősségteljes antibiotikum-felhasználás terén. Az antibiotikumokat bakteriális fertőzések kezelésére alkalmazzák, de indokolatlan vagy helytelen szedésük következtében a baktériumok rezisztenssé, ellenállóvá válhatnak. A rezisztencia mértéke lassan már veszélyezteti a kezelések eredményességét, növeli a gyógyuláshoz szükséges időtartamot.

November 19. – NEMZETKÖZI FÉRFINAP: 1999-ben Trinidad és Tobago javaslatára, az ENSZ támogatásával nyilvánították november 19-ét nemzetközi férfinappá. A kezdeményezéshez számos ország csatlakozott, Magyarországon tíz éve ünnepelték először. A cél a nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítése, a férfi példaképek kiemelése, a nemek közötti kommunikáció összehangolása, azoknak a problémáknak a kezelése, amelyekkel a férfiak nap mint nap szembenéznek.

November 19. – A SZEGÉNYSÉG VILÁGNAPJA A KATOLIKUS EGYHÁZBAN: Ferenc pápa 2017-ben az egyház evangéliumi kötelességének nevezte a szegények segítését és a szegénység elleni küzdelmet a Szent Péter-bazilikában mondott beszédében a szegények első világnapján. A névválasztásával is ezt sugalló Ferenc pápa megválasztása óta a szegények egyházát hirdeti. (Az ENSZ október 17-ét nyilvánította a szegénység elleni küzdelem világnapjává.)

November 19. – NEMZETKÖZI VÉCÉNAP: Az úgynevezett WC Világszervezet 2001 novemberében Szingapúrban tartott értekezletén döntött megtartásáról, a kezdeményezést 2013-ban ismerte el az ENSZ. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet: minden embernek joga van megfelelő minőségű illemhelyre. A világon élők mintegy 40 százalékának nem jut vízöblítéses toalett, csaknem egymilliárd embernek pedig semmilyen sem (ők a természetben végzik szükségüket), ami súlyos fertőzések, megbetegedések forrása.

November 20. – A GYERMEKJOGOK VILÁGNAPJA / EGYETEMES GYERMEKNAP: Annak emlékére, hogy az ENSZ 1959-ben ezen a napon fogadta el a Gyermekjogi nyilatkozatot, 1989-ben pedig a Gyermekjogi egyezményt, amelyet Magyarország 1990-ben írt alá. Az ünnep célja, hogy a figyelmet a gyermekek jólléte érdekében kifejtett küzdelemre irányítsa. A magyar Országgyűlés 1997-ben fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, amelybe mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi egyezménye rögzít.

November 20. – A KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV TÜDŐBETEGSÉG VILÁGNAPJA: 2002 óta november harmadik szerdája a hörgősorvadással járó krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) világnapja. Célja, hogy az egyre növekvő népegészségügyi problémára figyelmeztessen, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kimutatásai szerint ugyanis az “alattomos gyilkosnak” is nevezett COPD immár a negyedik vezető halálokká vált világszerte, évente csaknem hárommillióan vesztik életüket következtében. Becslések szerint Magyarországon több mint félmillió ember küzd ezzel a kórral.

November 20. – TRANSZNEMŰ VILÁGNAP: E világnap alkalmával a transzneműeket érő erőszakra és hátrányos megkülönböztetésre kívánja felhívni a figyelmet az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet. A transzneműek nemi identitásuk és nemiségük kifejezése miatt válnak diszkrimináció áldozatává és erőszakos cselekedetek célpontjaivá.

November 21. – A FILOZÓFIA VILÁGNAPJA: 2002 óta november harmadik csütörtökén ünnepeljük az UNESCO kezdeményezésére. Ahogy a szervezet akkori főigazgatója üzenetében írta: “Fordítsuk ezt a napot arra, hogy elgondolkodjunk mindarról, amit teszünk; hogyan járunk el dolgokban, és miért nem cselekszünk másképp. A mai világban, ahol a tetteket nem feltétlenül előzi meg a gondolat, fordítsuk ezt a napot a gondolkodásra, kérdezésre és keresésre, túlszárnyalva feltételezett tudásunk határait.”

November 21. – A HASNYÁLMIRIGYRÁK VILÁGNAPJA: A betegséget nagyrészt még ma is késői, előrehaladott állapotban ismerik fel, mert e szervünk rejtett elhelyezkedése miatt nehezen hozzáférhető a vizsgálatok számára. A gyógyításra azonban csak akkor van esély, ha a kórt már a legkorábbi stádiumában diagnosztizálják. Az Európai Unió előrejelzése szerint a daganatos halálesetek egyre nagyobb hányadát okozza a hasnyálmirigyrák, és e tendencia további romlását vetítik előre.

November 21. – NEMZETKÖZI “NE GYÚJTS RÁ” NAP: A WHO egy 1974-ben az Egyesült Államokból indult kezdeményezés hatására nyilvánította november harmadik csütörtökét dohányfüstmentes nappá, amely arra figyelmeztet: a dohányosoknak nincs joguk ahhoz, hogy ártsanak nemdohányzó embertársaiknak. A dohányfüst több mint 50 rákkeltő anyagot tartalmaz, nem meglepő tehát, hogy a passzív dohányzás is betegséget és halált okozhat, áldozatainak száma évente több mint félmillióra tehető. (A WHO május 31-ét is dohányzásmentes világnappá nyilvánította.)

November 21. – A TELEVÍZIÓZÁS VILÁGNAPJA: Megtartásáról 1996-ban határozott az ENSZ-közgyűlés. A világnap célja, hogy elősegítse az elsősorban békével, biztonsággal, a gazdasági és társadalmi fejlődéssel kapcsolatos televíziós programok cseréjét, bátorítsa a kulturális cserekapcsolatokat. Napjaink meghatározó élmény- és ismeretszerző eszköze a televízió, amely százmilliók számára teszi lehetővé a kapcsolatot a nagyvilággal. A modern televíziózás alapvető elméletét és gyakorlati megoldását Tihanyi Kálmán szabadalmaztatta az 1920-as években, az úgynevezett Radioskop szabadalmi leírása 2001-ben felkerült A világ emlékezete listára.

November 25. – A NŐK ELLENI ERŐSZAK FELSZÁMOLÁSÁNAK NEMZETKÖZI NAPJA: 1981-ben a latin-amerikai és karibi nők első találkozóján hirdették meg, az ENSZ-közgyűlés 1999-ben foglalta határozatba megtartását. A világon minden harmadik nő megtapasztalja élete során a testi, lelki, szexuális vagy gazdasági erőszak valamilyen formáját. A magyar Országgyűlés 2013-ban a büntető törvénykönyvet módosítva önálló tényállássá tette a kapcsolati erőszakot, így a családon belüli erőszak súlyosabban büntethető. E világnapon indul és december 10-ig (az emberi jogok világnapjáig) tart a 16 akciónap a nők elleni erőszak ellen elnevezésű kampány.

November 29. – NEMZETKÖZI VÁSÁRLÁSMENTES NAP: A november utolsó péntekén (egyes országokban szombaton) tartott nap ötlete egy kanadai reklámszakembertől származik, akinek elege lett abból, hogy más embereket olyan dolgokra beszéljen rá, amelyekre azoknak egyáltalán nincs szükségük. A túlzott fogyasztás elleni napot az 1990-es évektől világszerte megtartják, nem véletlenül karácsony előtt, hiszen arra kívánják ráébreszteni az embereket, hogy túlzott vásárlás nélkül is meghitté tehetik az ünnepet, jól érezhetik magukat.