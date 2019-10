Karácsony alkalmatlansága tény és nem kérdés 

Belföld

Lokál ,

Csőd, napi egymilliós parkolási veszteség, beteljesületlen pályázatok, vesztegetés, zsarolás, szocialista irányítás. Alkalmatlansága eredményeként ezeket tudja felmutatni Karácsony Gergely – számol be a Ripost.

Karácsony Gergely polgármestersége alatt Zugló pénzügyileg megsemmisült. Dokumentumok és képviselőtestületi anyagok is bizonyítják, hogy 2 milliárdos hitel tartja életben a kerületet. Példátlan módon adósságrendezési eljárás indult a kerület ellen. Az önkormányzat rengeteg kifizetetlen számlát tol maga előtt, mindennapos, hogy nem fizetik ki a megrendelt munkákat, szolgáltatásokat és tartoznak mindenki felé. A külső beszállítók kifizetetlen számlái is halomban állnak a városházán – írja a lap.

Fizetésképtelen több önkormányzati cég is. Még maga Karácsony jegyzője is kiborult a rosszul tervezett költségvetés és hozzá nemértő gazdálkodás miatt a testület tavaly decemberi ülésén.

Titokzatos módon tűnnek el a zuglói parkolási pénzek

Hónapok óta ismert, még sincs rá semmilyen magyarázat, hogy vajon mi az oka annak, hogy egyedül Zuglóban veszteséges a parkolás. Más kerületekben a parkolás az önkormányzat egyik legfőbb bevételi forrása, Karácsonyéknál úgy állították fel a rendszert, hogy a pénz nem bejön az önkormányzatnak, hanem kimegy onnan. Egy parkolóautomata fenntartására tízszer annyit költenek, mint más kerületek. Mindez napi egymillió forintos kárt okoz a kerületieknek. Titokzatos fekete lyuk nyeli el a zuglói parkolási pénzeket, amelyekről Karácsony Gergely hónapok óta nem hajlandó színt vallani. Arról nem beszélve, hogy a botrány kirobbanásakor a képviselő-testület bár megszavazta, hogy a helyzet rendezéséig legyen ingyenes a parkolás a lakosságnak, Karácsony Gergely ezt hónapok óta nem hajtja végre – közli a Ripost.

Karácsony csak báb, aki hagyja magát dróton rángatni

Karácsony Gergelyt láthatóan még a saját oldalán is mindenki dróton rángathatónak, gyengének tartja. Az embernek az az érzése, hogy ő csak a kirakatba tett szép fiú, akit azért tartanak, hogy mások nyugodtan bizniszezhessenek. Ez igaz Zuglóban, és azon túl is. A kerületben közismert, hogy Zugló valódi ura a szocialista Tóth Csaba. Az ő pénzügyi felségterülete Zugló, a bűnözői módszereiről is ismert Tóth Karácsonyt kihasználja és sakkban tartja. Ez kiderült abból a kiszivárgott felvételből is, amelyen Karácsony maga mondja el, hogy mindig is mérges viszonyban álltak, és Tóth Csaba többször megfenyegette őt és a családját: „ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (…), tudnék mesélni néhány sztorit” – mondta Karácsony.

Karácsonyt az állítólagos szövetségesei sem tartják nagyra. Gyurcsányék egy ország előtt csináltak belőle hülyét, amikor a megállapodás ellenére elindították ellene az ellenzéki előválasztáson Kálmán Olgát. Gyurcsány elmondta, hogy Karácsony mögül „elment a támogatás”, illetve, hogy nem hisz a győzelmében. Karácsony számukra is csak a kirakatba tett szép fiú, aki arra kell nekik, hogy ők közben építkezhessenek, elfoglalhassák hatalmi pozíciókat, aztán megszabadulnának tőle – írja a Ripost.

A portál beszámolója szerint az sem túl megnyugtató, hogy a brüsszeli szocialisták is dróton rángatják a főpolgármester-jelöltet. Pár napja személyesen Soros első embere, Frans Timmermans rendelte magához, akiről köztudott, a migránsok szétosztásán dolgozik és azon, hogy az önkormányzatok uniós támogatása a migránsok betelepítéséhez legyen kötve. Karácsonyt látva, nehéz elképzelni, hogy az asztalra csapna, és tiltakozna a migránsok Budapestre való betelepítése ellen.

Kiárusítják az önkormányzati vagyont

Karácsony Gergely csak erre az évre 3 milliárd forintos önkormányzati ingatlanvagyon kiárusítását tervezte be a költségvetésbe. A vagyonvesztés mellett az is gond, hogy az oda nem figyelés és a bénáskodás miatt a fejlesztési lehetőségek mellett is elmennek. Karácsony Gergely legalább 2,5 milliárd forintot hagyott elveszni azzal, hogy nem megfelelően készítette elő a pályázatokat, szabálytalan felhasználás miatt vissza kellett fizetni a kapott pénzeket, vagy egyszerűen csak elügyetlenkedte a projekteket, nem adtak be pályázatot vagy hibásan tették azt. Karácsony Gergely egyik legnagyobb ígérete is ilyen okok miatt nem valósult meg, azt ígérte, hogy évi száz bérlakást épít majd, mára ebből ötszáznak kellene lennie, de egy darab sem épült. A kerület több mint egy éve nyert pénzt pályázaton 25 bérlakásra, amiből egyetlen egy sem készült el ideáig, ellenben eladtak 70 lakást – írta az Origo.

