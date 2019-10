Karácsony botrányos jelöltje pánikban: Törölte magyarázkodó írását a leleplezés után

Belföld

Lokál ,

Törölte korábbi posztját Lackner Csaba, szocialista önkormányzati képviselő, miután vasárnap délelőtt a Hír TV újabb részleteket hozott nyilvánosságra Karácsony jelöltjeinek drogpartijáról. Mint kiderült, nemcsak ő, hanem bizalmasa, Karácsony Gergely, baloldali főpolgármester-jelölt másik szövetségese, Gajda Péter, XIX. kerületi szocialista polgármester is nyakig sáros, több milliót osztottak neki vissza egy mutyit követően – írja az Origo.



Miután a Hír TV újabb, már Gajda Péter polgármestert is közvetlenül érintő részleteket közölt Karácsony Gergely kispesti szövetségeseinek ügyében, a fehér port utcákba rendező és a kerületi pénzek visszaosztásáról értekező Lackner Csaba, a városvezető bizalmasa törölte korábbi, magyarázkodó posztját – szúrta ki az Origo.

Mint ismert, a Hír TV pénteken hozta nyilvánosságra azt a képfelvétel-, és hanganyagrészletet, amelyen Lackner drogozás közben 100 millió forintos lopásokról beszél. Az ismeretlen körülmények között, valamikor nyáron rögzített beszélgetésből kiderült az is, hogy a szocialista politikus több mint négyszer annyi pénzt keres havonta, mint amennyi a valós, bevallott jövedelme. A szocialista képviselő arról is értekezett a felvételen, hogy Kránitz Krisztián (MSZP) képviselőtársának, aki egyben a kispesti vagyonkezelő igazgatója is, több száz millió forintos eltitkolt vagyona van. Lackner továbbá arról is dicsekedett, az önkormányzati pénzek hogyan kerültek visszaosztásra a külső vállalkozásoktól.

Magyarázkodott Karácsony lebukott szövetségese

Ezt követően a lebukott politikus egy Facebook-posztban próbálta megmagyarázni, hogyan is kell értelmezni, hogy egy fehér poros zacskóval a kezében henceg a meggazdagodásáról, Kránitz lehetetlenül nagy vagyonáról, és az önkormányzati pénzek ide-oda csurgatásáról is értekezett. “A lejáratás alapját képező képfelvétel, és a hozzá bejátszott hangfelvétel erősen manipulált, összevágott fércmunka.” – többek között a megmosolyogtató hazugsággal érvelt Lackner írásában. Az pedig különösen vicces volt, hogy az MSZP-s képviselő azzal próbált érvelni, a beszélgetés nem tükrözi a valóságot, mert a szájába adtak olyan állításokat, amelyeket sohasem mondott. Aki látta a felvételt, pontosan tudta, hogy Lackner van a felvételen, ő beszél, az ő hangja.

Vasárnap koradélutánra azonban eltűnt a bejegyzés.

A HírTV ugyanis ma délelőtt újabb részleteket mutatott be az utóbbi idők legnagyobb korrupciós botrányáról, ma már azt is tudjuk így, hogy Lackner száját elhagyta a mondat, hogy Gajda Péter, Kispest szocialista polgármestere, Karácsony Gergely jelöltje is korrupciós pénzt fogadott el.

Lackner ugyanis többek között arról panaszkodott az újabb felvételen, hogy miközben Kránitznak 12 millió forintot, addig Gajdának “csak” 3 millió forintot kellett visszaosztania egy önkormányzati mutyi után. Az mindenesetre árulkodó: ahogy a botrány elérte a legfelsőbb kispesti, szocialista politikai vezetőt, Karácsony legfőbb szövetségesét, Lackner törölte a már elsőre is komolytalannak tűnő magyarázkodását.

Az újabb részletek ismeretében hasonlóan megmosolyogtatónak tűnik Gajda és Karácsony Gergely magyarázkodása. Mint ismert, a kispesti polgármester az ATV-nek nyilatkozva arról beszélt, nem ismeri fel Lacknert a kiszivárgott videofelvételen. “Én ezen a videófelvételen nem ismertem fel se hangban, se képben Lackner Csabát” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a felvételen látható „locsi-fecsi” bármi lehet, hiszen a digitális technológia mai állása mellett “bárkiről bármit, bármilyen hangfelvételt, bármilyen videós technikát össze lehet vágni”. Később azt mondta, nem volt még ideje megnézni alaposan a felvételt.

Bár Karácsonyt az Origo is kereste, azonban kérdéseinkre nem volt hajlandó válaszolni.

További cikkek: