Karácsony helyettese 1 milliót mutogat a Facebookon

Belföld

Lokál ,

Polgárpukkasztó, provokáló képet osztott meg közösségi oldalán Karácsony Gergely helyettese. A DK-s, Gyurcsányék által Zugló nyakára erőltetett polgármester-helyettes Horváth Zsolt mosolyogva lebegtet a kezében 1 millió forintot tízezres címletekben.



Éppen annyit, amennyi – a többször megerősített Bors információi szerint – a zuglói parkolásból naponta(!) hiányzó összeg. Az üzenet egyértelmű: „1 milla nálunk landolt!” A képen mellette ülők a lap információi szerint „nagy titkok” tudói.

Horváth Zsolt – és ezt csak kevesen tudják – Gyurcsány Ferenc titkosszolgálati tisztjéből lett Karácsony helyettese. Gyurcsány személyesen, illetve alvezére, Varjú László révén ültette a bólogató Karácsony nyakába, nem nehéz kitalálni, hogy miért – írja a Bors.

Horváth Zsolt még a rossz hírű Galambos Lajos-féle időkben lett mezei rendőrből nagyon rövid idő alatt a titkosszolgálat tisztje, méghozzá „kiemelt műveleti területen, operatív beosztásban”. Vagyis a lehallgatások, titkos kutatások és megfigyelések tartoztak hozzá. Akár a parkolási biznisz kényes ügyeit is rá lehet bízni…

Horváth Zsolt Karácsony nyakába ültetésétől annak idején még a 444 újság­írói is a hajukat kezdték tépni. „Az új alpolgármester 2008-ban igazolt át a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz, ahol öt évig dolgozott kiemelt műveleti területen, operatív beosztásban, miközben elvégezte a Nemzetvédelmi Egyetemet. A titkos­szolgálati munkájáról a titoktartás miatt többet nem árult el” – írta a 444.

Gyurcsány szokása szerint mindenen átgázolva kényszerítette ki a tutyimutyi Karácsonynál az átvedlett ügynök kinevezését, az sem számított, hogy Magyarországon példátlan módon – New Yorkban nincs ennyi – már négy(!) alpolgármester is lett Zuglóban, havi 900 ezres fizetésekért. Gyurcsány embere persze kamufeladatokat kapott, például a zuglói kultúra(!) felügyeletét és a helyi(!) turizmus fellendítését. Ezek mellett aztán igazán juthat ideje a parkolás zavaros ügyei körülötti kavarásra is. Hogy aztán megrázhassa a napi egymillát a Facebookon…

Mint arról beszámoltunk, Karácsony (ön)leleplező hangfelvétele mellett Zugló pénzügyi helyzete sem elhanyagolható, a kampány finiséhez érkezve ugyanis Karácsony igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy milyen jó munkát végzett öt éven át. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a kerület a csőd szélén áll, hitelekből él, Karácsony pedig zűrzavart hagy maga után.

További cikkek: