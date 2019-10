Karácsony mindenre alkalmatlan

Egy összevissza hazudozó, mindenre alkalmatlan pancser akarná leváltani Tarlós István főpolgármestert? Karácsony Gergely csődbe vitte zuglót, mindenhol megbukott, teljesen alkalmatlan, még Gyurcsány is lenézi. Védjük meg a csodálatos fővárosunkat, ne hagyjuk, hogy Budapestet is tönkretegye!

Parkolási mutyi

Karácsony alkalmatlansága napi egymilliós kárt okoz a parkolómutyi miatt Zuglónak, a parkolási rendszer összesen 739 milliós veszteséget termelt az önkormányzatnak. Mindeközben június 13-a óta, azaz lassan négy hónapja már ingyenesnek kellene lennie a parkolásnak a kerületben élők számára. Az ingyenességet Karácsony is megszavazta, azonban nem tud ennek érvényt szerezni. A helyettese, Horváth Zsolt eközben egymilliót lobogtat a Facebookon – éppen ekkora kárt okoz naponta Zuglónak a parkolómutyi.

Hazudozik az őszödi beszédéről



Nemrég került nyilvánosságra a Karácsony Gergely őszödi beszédeként elhíresült hangfelvétel, amelyen a zuglói polgármester arról beszél, hogy megválasztásuk esetén szocialista politikusok szétlopnák Zuglót. Azt is bevallja, hogy megfenyegette őt Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő, és ha Karácsony visszamenne Zuglóba, akkor „elásnák”. A fenyegetések tényét Várnai László korábbi LMP-s zuglói képviselő is megerősítette. Karácsony később letagadta a fenyegetést, a minap már azt hazudta az Indexnek, hogy csak viccelt. Karácsony magáról a beszédről is hazudozik, hol magánbeszélgetésnek nevezi, hol azt állítja, a pártja elnökségi ülésén hangzott el, máskor pedig nem emlékszik semmire.

Korrupció és kokain Kispesten

Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában is azt mondják, hogy ha te évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy – ez a politikai hitvallása Karácsony jelöltjének, Lackner Csaba MSZP-s önkormányzati képviselőnek egy nemrég nyilvánosságra hozott felvétel szerint. Lackner a felvételen gyanús, drognak látszó fehér port (feltehetően kokaint) porciózgat, miközben a saját, Gajda Péter MSZP-s polgármester és Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő igazgatója mutyijairól mesél. Lackner „kólázgatás” (kokainozás) közben meséli el azt is, hogy az egyik mutyi után Gajda Péter polgármesternek három, míg Kránitznak 12 milliót kellett visszaadnia. Az egyik mutyi miatt már a rendőrség is nyomoz, miután alaposan túlárazták az egyik kispesti tér felújítását. Egy másik felvétel szerint a kispesti MSZP-s képviselők az ellenzéki összefogást egyfajta pénzszerzési lehetőségnek, üzletnek fogták fel. – Figyelj, a Gajda rengeteget küzdött velünk, hogy mi csináljuk meg a kerületi DK-t. Sokkal több pénzt lehetne keresni, hogyha miénk lenne a kerületi DK – mesélte Lackner Csaba.

Menekül és bujkál



Karácsony Gergely már csak szánalmas meneküléssel és bujkálással tud reagálni az őt érő vádakra és az igazságra. A válaszadás elől hátsó bejáratokon sunnyog ki, folyosókon fut el az ellenzéki főpolgármester-jelölt, egyszer még a férfivécébe is bebújt az őt kérdező újságírók elől.

Soros emberével találkozott Karácsony