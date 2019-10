Karel Gott halála sokkolta Korda Györgyöt

Extra

Holló Bettina ,

80 éves korában elhunyt minden idők legnagyobb cseh énekese, Karel Gott. Pályatársát, jó barátját, Korda Györgyöt a hír teljesen letaglózta. Könnyek közt kérdezte a Lokáltól: „Mi van, ha már nekem sincs sok hátra?”



– Tudtam, hogy beteg, de a halálára nem voltam felkészülve – kezdte a Lokálnak Korda György. – Bíztam a gyógyulásában, nemrég egy közös duettet is énekelt a kislányával, azt hittem, hogy jobban van. Most nagyon fáj a szívem, szörnyű, hogy elment – mondta könnyek között az énekes, aki személyesen is ismerte a legendát, több fesztiválon is egymás után tűzték őket műsorra.

– Ő egy fantasztikus ember volt, aki a barátságán és a kedvességén túl egy dallal is megajándékozott. Ez a Lady Carneval, amit ezen túl még nagyobb becsben fogok tartani – árulta el Gyuri bácsi, aki noha orvosai szerint kitűnő egészségnek örvend, barátja halálhíre mégis kétségbe ejtette.

– Nagyobb turnék előtt mindig elmegyek egy kontrollvizsgálatra, csak így tudok nyugodt szívvel útnak indulni. Így tettem tegnap is, és az orvosom azt mondta, hogy makkegészséges vagyok. Nagyon örültem neki, a rendelőből kijövet pedig ez a rossz hír fogadott. Hiába a pozitív diagnózis, rögtön arra gondoltam, mi van, ha már nekem sincs sok hátra, hisz én is 80 éves vagyok. Próbálom a rossz gondolatokat elterelni, de sajnos sosem lehet tudni, most nagyon szomorú vagyok – tette hozzá.

Akut leukémiában szenvedett

Gott szeptember közepén jelentette be, hogy akut leukémiában szenved, 2016 óta küzdött súlyos betegségekkel. A

„Kelet Sinatrája”, „Prága arany hangja” Pilsenben született, villanyszerelőnek tanult, de a zene érdekelte, és már 1958-ban elindult egy tehetségkutató versenyen. 1962-ben jelent meg első kislemeze, a következő évben már ő énekelte az év slágerét és ő lett az Arany Csalogány. Ezt a címet, amelyet Csehországban a hallgatói, nézői voksok alapján ítélnek oda, az utóbbi fél évszázadban 42-szer nyerte el, legutóbb 2017-ben. Gott a népdaltól az operettig, a balladától a tánczenéig minden műfajban sikeres volt. Pályafutása során majdnem 40 millió hanghordozót adott el, 1600 dalát rögzítették, filmekben szerepelt, és ő énekelte a Maja, a méhecske című világhírű rajzfilm dalát is. Gottot sokáig örök agglegényként tartották számon, de 68 évesen rászánta magát a nősülésre, a boldogító igent Las Vegasban mondta ki. Az énekesnek négy lánya van, a legkisebb 2008-ban született.

Azonnal elfogytak a bankjegyek

Karel Gottnak Csehországban óriási kultusza van. Ezt bizonyítja, hogy a nyáron, 80. születésnapja alkalmából a képmásával ellátott eurobankjegyet bocsátottak ki, összesen ötezer darabot, ami alig pár óra alatt elfogyott. A legelszántabb rajongók egy éjszakán át is sorban álltak érte, még úgyis, hogy szakadt az eső.

Gottot sokáig örök agglegényként tartották számon, csupán 68 évesen nősült meg. Ekkor már volt két nagy gyermeke, de felesége Ivana is megajándékozta két kislánnyal. Ella 13, Sophie 11 éves.