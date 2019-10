Katalin hercegné Pakisztánban is Diana előtt tisztelgett

Extra

Lokál ,

A brit trónörökös Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné hétfőn Pakisztánba érkezett, ahová először utaztak hivatalos minőségben.

A hercegi pár ötnapos turnéja során jár az országban, és több olyan városba is ellátogatnak, ahol annak idején a trónörökös édesanyja, Diana hercegné is megfordult. Katalin előszeretettel viseli az ország tradicionális ruhadarabjait, épp ahogy annak idején Diana tette, ezzel is adózva a néhai hercegné emléke előtt. A különleges országjáráson pedig nem csupán Katalin, hanem Vilmos herceg is magára öltötte a helyi népviseletet.