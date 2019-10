Katus Attila nagy családot szeretne

Extra

Kiss Nóra ,

Katus Attila sportolóként hatalmas karriert futott be, magánéletében azonban még nem teljesült legnagyobb álma: a családalapítás.

Katus Attila életében mindig is fontos szerepet töltött be a gyermekek nevelése, fejlesztése, amit a TV2 Fuss, család, fuss! extrém sport-reality edzőjeként is gyakorolhat majd. – Örülök, hogy végre egy olyan műsorban szerepelhetek, ahol az edzői énemet is megmutathatom. Nagyon empatikusnak és kiegyensúlyozottnak tartom magam, de ha megköveteli a szituáció, és arra lesz szükség, előveszem a szigorú énemet – kezdte a Lokálnak Attila, aki ötödik családtagként készíti fel versenyzőit az akadálypályák leküzdésére a csatorna produkciójában.

A 46 éves sportoló maga is nagy családban nőtt fel. Testvére már többgyermekes szülő, hozzá hasonlóan pedig ő is nagyon vágyik az apaságra. – Megvan előttem a példa, amit szeretnék követni. A sport terén kitűzött céljaimat sikerült elérnem, és jó lenne, ha ez a magánéletemben is hasonlóan alakulna. Gyakran eszembe jut a gyermekvállalás, főleg mikor kicsikkel találkozom a munkám során. Élnek bennem az apai ösztönök, és vágyom arra, hogy én is többgyermekes édesapává válhassak.