Kerülő úton előzne a polgármester-jelölt

Nem kis feladatra vállalkozik Simon Tamás, a FIDESZ-KDNP veresegyházi polgármester jelöltje. Mondhatni egy őskövületet kellene elmozdítania a helyéről.

Pásztor Béla, a ma regnáló polgármester országos rekordot, ha nem világrekordot mondhat magáénak. A most 82 éves polgármester nem kevesebb, mint 54 éve vezeti a települést. Először 28 évesen választották tanácselnökké Veresegyházán. Azóta is hivatalban van, függetlenül attól, hogy időközben rendszerváltás is lezajlott kis hazánkban. Szóval, többször volt tanácselnök és polgármester – a cím, a titulus változott, az nem, hogy változatlanul ő a település első embere.

Hosszú idők után most akadt első igazi kihívójára. Simon Tamás üzletemberként már többször bizonyított, most polgármesterként akarja megmérettetni magát. Pénteken délután kiállt a veresegyházi főút mellé, hogy megmutassa a sajtó munkatársainak: áll a város. Óriási a dugó, az autók még csak nem is araszolnak. És mindez az áldatlan állapot Simon Tamás szerint a több mint fél évszázada hivatalban lévő Pásztor Béla bűne.

Öt évvel ezelőtt a sorozatos dugókat tapasztalva a közlekedési kormányzat felajánlotta, hogy elkerülő utat épít Veresegyházának, ami Gödöt és Gödöllőt köti össze. Pásztor Béla nemet mondott rá. Neki egy másik elkerülő út kellett volna. Ami Erdőkertes mellett vezetne, a Gödöllői dombságot átszelve. Csakhogy ez kétszer olyan hosszú lenne, hegyen-völgyön át, az ára pedig legalább háromszor annyi, már csak a terepviszonyok miatt is. A közlekedési kormányzat ezt visszautasította. Nincs megegyezés. De miért is erőltette Pásztor Béla ezt a másik utat? A válasz egyszerű. Pásztor Bála Erdőkertesen lakik. És ha ez nem lenne elég, a fia, Pásztor László ugyanennek a településnek a polgármestere.

„Tárgyaltam Palkovics Lászlóval, az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető miniszterrel.” – mondta lapunknak Simon Tamás polgármester jelölt. –„A Göd és Gödöllő közötti elkerülő utat változatlanul támogatja a kormány. Pásztor Béla követelésének azonban soha nem fognak engedni. Azaz amíg ő marad a polgármester, Veresegyháza nem fog megszabadulni az idegőrlő dugóktól.”

