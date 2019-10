Kiderült! L.L. Junior ezeket követeli Csillától

Extra

Lokál ,

Már több, mint egy hónapja, hogy a szörnyű tragédia megtörtént, az énekes úgy tűnik továbbra sem tette le arról, hogy nagyobbik gyermekének felügyeleti jogát megszerezze. A Borsnak Csilla ügyvédje beszélt arról, hogy mik L.L. Junior követelései.

Mint arról beszámoltunk, L.L. Junior és Csilla kisfiát augusztus 31-én gázolta halálra egy autó. Az énekes még aznap este magához vette Lacikát, azután eddig az anyuka csak egyszer találkozhatott a gyermekével.Azóta, hol arról szólnak a hírek, hogy L.L. Junior nem akarja elvenni párjától a kisfiút, hol pont az ellenkezője derül ki.

Most a Csilla ügyvédje, dr. Horváth B. Gábor a Borsnak elárulta, Junior a mai napig nem tett lett arról, hogy nagyobbik fiúk, Lacika felügyeleti jogát megszerezze, emellett pedig egy komoly követelést is benyújtott még a bíróságra.

„Lesi Lászlónak továbbra is szándéka elvenni az édesanyától Lacikát, és a napokban az erről szóló keresetlevelet is megkaptuk, amiben az édesapa kizárólagos szülői felügyeletért folyamodik” – tudta meg a Bors dr. Horváth B. Gábor bünte­tő szakjogásztól, aki még ennél is megdöbbentőbb részletet árult el.

„A gyermeken túl Junior többek között tartásdíjat is követel ügyfelemtől. Nonszensznek tartom, hogy egy napi nyolc-tíz órás, kétkezi munkából élő édesanyától akar tartásdíjat követelni egy sikeres előadóművész. Természetesen a keresetéhez mérten megfelelő súlyú ellenkérelemmel készülünk!” – fogalmazott a lapnak Csilla ügyvédje.

