Kitálalt az újbudai Gyurcsány-párti polgármesterjelölt áldozata

Továbbra sem hajlandók elítélni az ellenzéki pártok a szexuális zaklatásba keveredett összellenzéki újbudai polgármesterjelöltet. László Imre korábban egy magánklinika egyik vezetője volt, ahol a zaklatott nő szakorvosként dolgozott. A vádak szerint László Imre újbudai DK-s polgármesterjelölt több alkalommal is szexuálisan zaklatta egyik beosztottját, akivel együtt dolgozott a klinikán. Most a PestiSrácok.hu-nak nyilatkozott az asszony, aki elmondta: félt találkozni László Imrével, aki volt, hogy a nemi szervét mutogatta neki, vagy megpróbálta lerángatni róla a ruhát – írja az Origo.

Az asszony arról is beszélt, hogy László Imre polgármesterként indításakor jelezte a DK-nak, hogy milyen dolgokat tett vele a férfi, de még válaszra sem méltatták őt. A Gyurcsány-párti politikus továbbra is mindent tagad. A nő által elmondottak a #metoo kampányban is megállnák a helyüket, melyet pontosan a liberálisok indítottak útjára a szexuális visszaélések feltárása érdekében – írja a lap.

Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy elmesélje az átélt borzalmakat az az orvosnő, aki állítja, László Imre, az ellenzék újbudai polgármesterjelöltje rendszeresen zaklatott egy magánklinikán. A PestiSrácok-nak az asszony elmondta: ő maga is ellenzéki szavazó volt, de már sosem ikszelne rájuk, mivel cserben hagyták őt.

Mint arról korábban beszámoltunk: szexuális zaklatással vádolta meg a DK-s László Imrét egyik korábbi beosztottja. Az ellenzék jelenlegi újbudai polgármesterjelöltje tagadja az állításokat, és jogi lépéseket helyezett kilátásba, de eddig még nem tette meg azokat. Az eset még 2012-ben történt, a doktornő még a családjának sem merte elmesélni az átélt borzalmakat. A jég végül akkor tört meg, amikor megtudta: az ellenzék László Imrét indítja Újbuda polgármester-jelöltjeként és az utcán kint látható a plakátokon.

Válaszra sem méltatták a balos pártok a megtámadott nőt

Csodálkoztam, hogy egy ilyen embert jelölnek polgármesternek, az nem lehet, hogy ő legyen Újbuda első embere – fogalmazott, hozzátéve: azonnal jelezte az ellenzéki pártoknak, hogy ki ez az ember, de válaszra sem méltatták.

Egy hírből tudtam meg, hogy László Imre az összellenzék polgármester-jelöltje. Azonnal reagáltam a Demokratikus Koalíciónak, hogy milyen embert indítanak. Olyan naív voltam, hogy azt gondoltam, legalább szembesítenek vele, majd visszaléptetik. Semmilyen reakció nem érkezett.

A doktornő felháborodott azon is, hogy megkérdőjelezték szavahihetőségét Karácsony Gergelyék, akik kiálltak a DK-s politikus mellett és támogatásukról biztosították László Imrét. Honnan gondolja Karácsony Gergely, hogy amit elmondtam, nem történt meg? – tette fel a kérdést, hozzátéve:

Bennem megingott minden. Nem állhatnak ki olyan ember mellett, akiről nem is tudják, kicsoda!

„Karácsony Gergely nem rettegett ettől az embertől”

A láthatóan megtört nő kiemelte: Nem Karácsony Gergely rettegett ettől az embertől. Nem ő állt vele szemben, amikor az irodájába behívatott, nem ő menekült ki az épületből. Ne mondja senki, hogy ez rágalom, mert megtörtént.

Hozzátette: minden ember életébe elérkezik az igazság pillanata. Az pedig, hogy László Imre annak ellenére, hogy tudja, miket követett el, mégis közszereplő akar lenni, egészen megdöbbentette őt. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, félne találkozni László Imrével, aki még mindig nem kért tőle bocsánatot, de meggyőződése, hogy ezt nem is tenné meg. Bocsánatot kérni ez az ember? Soha.

A doktornő azért nem vállalja az arcát és a nevét, mert nem akarja, hogy folyton a vele történtekre emlékeztessék, akár sajnálkozás, akár vádaskodás formájában.

Szeretné elfelejteni azt, ami történt vele, de tudja, hogy ez sosem fog megtörténni. Mint mondta: könnyebb, hogy beszélt róla, de nem maga miatt tette meg, hogy kiállt a nyilvánosság elé. Véleménye szerint ugyanis olyan ember nem lehet Újbuda polgármestere, aki így bánik más emberrel – írja az Origo a PestiSrácok nyomán.

Nézzék meg a TV2 Tények riportját az orvosnővel:

