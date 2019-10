Kitti lett a legszebb

Extra

Lakatos Brigitta ,

A 23 éves tiszaújvárosi Biba Kitti lett az idei Nemzet Szépe megmérettetés győztese. A nagy bejelentésre pénteken a Párisi Udvar Hotel Budapest egyik rendezvénytermében, a Párisi Salonban került sor.

A fiatal lány novemberben Abu-Dzabiban vehet részt a Miss Nation világversenyen, ahol 20 ország legszebbjei mutatkoznak majd be. Kitti már három és fél éve van együtt szerelmével, és bízik benne, hogy néhány éven belül a házasságra is sor kerül. Idén is több száz lány közül kellett választania a szakmai zsűrinek, a lányok nem eshettek át plasztikai műtéten, és a tetoválás is kizáró ok volt.