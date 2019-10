Kóbor János: Egy izgalmas zenei utazást kap majd a közönség

Extra

Lokál ,

Az ősz legizgalmasabb rockkoncertjén legendák találkoznak 2019. november 8-án, a Papp László Budapest Sportarénában. Az Omega zenekar legújabb idei show-ja, a szintén több mint 50 éves skóciai rockbanda, a Nazareth koncertjével kezdődik.

Az Omega együttes popkultúránk vitathatatlanul kortalan klasszikusa. Világszinten is különlegesnek számít 57 éves pályafutásuk, a mai napig aktívan koncerteznek, nemcsak itthon, hanem egész Európában. Berlin, Prága és Pozsony szinte hazai pályának számít, de a felvidéki és erdélyi bulik hangulata is egészen különleges. Az elmúlt másfél évtized számos újdonsággal szolgált, bizonyítva a karizmatikus zenekar megannyi slágerének erejét és változatosságát. A 2019-es Tűzvihar turné igazi főszereplője a rock, a harmóniák és a mindenki által ismert és kedvelt Omega. A koncertsorozatban a progresszívebb időszak dalai szólalnak meg, modern, lüktető hangszereléssel. A műsoron szereplő legrégebbi szám ugyan több mint 50 éves, de egy kicsit sem lóg ki a sorból, a mai fülnek is kellemes, egyszerű szavakkal mesél, és remek hangulatot áraszt.

Az Omega első albumának évében, 1968-ban alakult Nazareth, szintén jó ideje tapossa a világ színpadait. A tagcserék és tragédiák sem törték meg a Pete Agnew alapította, hihetetlen szívóssággal máig koncertező együttest. Egyedi hangzásuk, slágereik és több mint 30 millió eladott albumuk nyomán, Nagy-Britannia első igazi rockbandájaként tartják számon.

– „Ugyan régebbről ismertük már egymást, de az elmúlt négy évben volt alkalmunk több közös németországi koncerten is fellépni. Tavaly fogalmazódott meg először bennünk a budapesti koncert terve, ami most ősszel végre össze is jön” – mondja Kóbor János, az Omega frontembere. „Nekik is és nekünk is sikerült több mint fél évszázadon át szólni az emberekhez, most pedig egy belépőért, egy izgalmas zenei utazást kap majd a közönség mindkét együttes dalainak legjavából.”

Az Omega mindig élen járó volt a nagyszabású show-k színpadra állításában, az őszi nagykoncert sem lesz híján a hangulati elemeknek, nagy ívű dallamoknak és a legendás zenekarok klasszikus világának. A 2019. november 8-i Aréna-koncert a Tűzvihar turné igazi ünnepe lesz, nemcsak az Omega együttesnek, hanem a rockzenének is!