Kocsis Máté: Hosszú hibalistát hozott össze zuglói ténykedésével a pancser polgármester

A Karácsony Gergely által meghirdetett alternatív szavazatszámláló rendszer csak a várható ellenzéki vereség kimagyarázását szolgálja – véli a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint az ellenzék főpolgármester-jelöltje maga bizonyítja be az alkalmatlanságát nap mint nap.

A kispesti szocialista politikusok hétköznapjairól kiszivárgott felvételek ugyanazt a korrupciós gyakorlatot leplezik le, mint ami Zuglóban is megvalósult Karácsony polgármestersége alatt – mondta el a Magyar Hírlapnak Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a kispesti botrányban senkit fel nem ismerő ellenzéki vezetők egyszerre bizonyították alkalmatlanságukat és gyávaságukat is. A volt józsefvárosi fideszes polgármester szerint Karácsony Gergely egy olyan pancser, aki úgy akar főpolgármester lenni, hogy Zuglóban semmilyen eredményt sem tud felmutatni polgármesterként. A józsefvárosi összellenzéki polgármesterjelölt, Pikó András pedig olyan, a hajdani SZDSZ-t idéző gyurcsányista politikus, aki bizonyítottan csak olyan ügyeket akar megvalósítani, melyeket a VIII. kerületi lakosok határozottan elutasítanak.

A politikus kijelentette, hajmeresztő, ami a kispesti ügyben elhangzik, de Karácsony Gergely viszonyulása az elhangzottakhoz még inkább az. Nyilvánvaló, hogy kik szerepelnek a felvételeken és mit mondanak: kispesti baloldali politikusok, Gajda Péter polgármester közvetlen munkatársai és az ellenzék jelöltjei. Erre azt mondani, hogy nem ismerik fel az képeken szereplő embereket, egészen ordenáré hozzáállás. Ha Karácsony Gergely főpolgármester lenne, és kirobbanna egy ilyen botrány a fővárosban, akkor is így viselkedne. Ez a ment Zuglóban is, mert ott is képtelen volt rendet tartani, a lopós baloldaliak azt csináltak, amit csak akartak. Gyávaság és alkalmatlanság ez – tette hozzá.

Karácsony maga bizonyítja be az alkalmatlanságát nap, mint nap, nem kellünk mi ahhoz. Polgármesterségének a hibalistája elképesztően hosszú: romos költségvetés, parkolási botrány, másfél milliárdnyi kifizetetlen számla, adósságrendezési eljárás, igénytelen közterületi munkák és sorolhatnám. Zuglóban kipróbálhatta magát, aminek elég csúnya vége lett, hiszen ő maga sem kérkedett a kampányában „világszenzációt jelentő” zuglói ügyekkel. Egy pancser jelentkezik főpolgármesternek a következő öt évre, aki inkább maga sem beszél az elmúlt öt évéről. Ez elé tartunk tükröt. Polgármesterségét főként arra használta, hogy országos politikai karrierjét építgesse. Azt sem túl nagy sikerrel – hangsúlyozta Kocsis Máté.