Korrupcióval dicsekszenek Karácsony jelöltjei

Korrupció és „kólázás” (azaz kokainozás) Kispesten – durva felvételeket hozott nyilvánosságra a Hír TV Karácsony Gergely XIX. kerületi jelöltjeiről. Az MSZP-s Gajda Péter által vezetett kerület a napvilágot látott felvételek alapján csak úgy bűzlik a mutyiktól és a bűnös élvezetektől, Karácsony jelöltjei fehér port fogyasztanak, és sok milliós lopásokról tárgyalnak, amelyekből a polgármester is busásan részesedik.



Miközben nyomozás indult Karácsony őszödi beszéde miatt, újabb megdöbbentő felvételek kerültek elő az ellenzék háza tájáról. Az egyiken a kispesti MSZP-s polgármester, Gajda Péter bizalmasa, Lackner Csaba szintén MSZP-s önkormányzati képviselő látható és hallható, miközben „kólának” (a kokaint hívják így) nevezett fehér port porciózgat.

– Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában is azt mondják, hogy ha te évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy – mondja Lackner, aki Karácsony Gergely és Gajda Péter polgármesterjelöltjeként vasárnap újra a kispestiek bizalmát kéri.

Karácsony embereinek, Lacknernek és Gajdának csupán szánalmas magyarázkodásra futotta az ügyben. Lackner szerint manipulált, összevágott a felvétel, míg Gajda Péter polgármester azt állította, hogy a felvételen nem ismeri fel barátja és bizalmasa, Lackner hangját és arcát.

Lackner később törölte magyarázkodó Facebook-posztját, miután vasárnap újabb felvételt közölt a Magyar Nemzet és a Hír TV a kispesti MSZP-s korrupcióról. Ezen a már említett „kólázgató” Lackner egy mutyi kapcsán arról panaszkodik, hogy míg Gajda Péter polgármesternek hárommillió forintot kellett adnia, addig a kispesti vagyonkezelő igazgatójának, Kránitz Krisztiánnak 12 milliót. A korábbi felvételen gyanús fehér porral („kólával”, ami a kokain egyik elnevezése) látható Lackner kérdőre is vonta Gajdát. A polgármester Lackner szerint azt felelte, hogy ő „nem olyan éhes”, mint a vagyonkezelő vezetője, a Krinyónak becézett Kránitz, így Lacknerre bízza, mennyit ad neki.

– Lenyúlt rólam Kránitz 12 millió forintot úgy, hogy semmi köze nem volt hozzá – panaszkodott a felvételen a „kólás” Lackner, aki szerint az ügy vége az lett, hogy Gajda Péter MSZP-s polgármester és az „éhes” Kránitz összeveszett. – Odamentem a főnökhöz (Gajda Péter polgármester – a szerk.), hogy van az, hogy Krinyónak 12 milliót kell adni, neked meg csak hármat. Hogy van ez? Utána behívta magához, volt ott utána egy kis perpatvar meg csetepaté, hangzavar, de úgy jött ki (Gajda – a szerk.), tudod jól, hogy milyen Krisztián (Kránitz Krisztián a vagyonkezelő igazgatója), lehet, hogy egyszer utoléri a vég, mert éhes” – folytatta Lackner.

A felvételen emlegetik Somogyi László vállalkozót, aki Somogyi Lászlóné MSZP-s önkormányzati képviselő férje. Somogyi cége rendszeresen nyer az önkormányzati pályázatokon. Lackner elmondja az idézett beszélgetésben, hogy ha Somogyi továbbra is akar munkát kapni, akkor vissza kell osztania Kránitznak.

Karácsony Gergely, Gyurcsány és az MSZP természetesen nem ítélte el a megdöbbentő leleplezést, hallgatnak vagy terelnek, nem tudnak mit kezdeni a súlyos lebukás tényével.

– A napvilágra került újabb hangfelvételek alapján egy bűnszervezet képe kezd kirajzolódni, hiszen most már több kispesti MSZP-s politikus is érintett – mondta a Magyar Nemzetnek Dódity Gabriella, a kormánypártok kispesti polgármesterjelöltje.

Nyomoznak Karácsony őszödi beszéde miatt

A Központi Nyomozó Főügyészség pénteken megerősítette: nyomozás indult a Karácsony Gergely őszödi beszédében elhangzottak kapcsán, kényszerítés bűncselekményének gyanúja miatt. A felvételen Karácsony azt állítja, hogy Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő többször is megfenyegette a családját.

– Zuglóban az egész ciklusban az történt, hogy Tóth Csaba akart valamit, Karácsony Gergő pedig próbálta megakadályozni – mondta Várnai László az Egyenes Beszédben. A Civil Zugló Egyesület polgármesterjelöltje szerint a kerület valódi irányítója Tóth Csaba volt, és ő is marad, még akkor is, ha Karácsonyt Horváth Csaba váltja. Várnai felidézte, hogy 2017-ben az ő jelöltjüket is megfenyegették a szocialisták.

Várnai László a Pesti Srácoknak megerősítette: Tóth Csaba valóban fenyegette Karácsony Gergelyt, aki azért hagyta eluralkodni a maffiaviszonyokat Zuglóban, hogy ne kelljen konfrontálódnia Tóthtal.

Úgy tűnik, amelyik kerületben hatalomhoz jut a baloldal, ott rögtön megjelennek a maffiamódszerek, ahogyan az Zuglóban és Kispesten is látható.