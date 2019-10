Külföldi luxusházakat vettek Karácsony jelöltjei

Belföld

Újabb megdöbbentő részletek kerültek napvilágra Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt kispesti embereinek mutyijairól. A drogozástól és mutyizástól hemzsegő felvételen ezúttal a kispesti mutyi-válogatott külföldi luxusingatlan-vásárlásairól esett szó.

A botrány azután robbant ki, hogy Lackner Csaba, kispesti MSZP-s képviselő egy nemrég kiszivárgott videón drognak tűnő fehért port porciózgatva mesélt a kerület mutyijairól. Ezek egyik fő alakja Somogyi László vállalkozó, Somogyi Lászlóné, MSZP-s képviselő volt férje, akinek cégei rendszeresen nyertek a kispesti közbeszerzési tendereken.

A legutóbb napvilágra került felvételen Lackner elmondja, hogy 2014-ben Somogyi rávette, hogy ingatlanügyben utazzon vele Amerikába. Lackner elbeszélése alapján el is ment vele, így derült ki, hogy a fényűző élet egyik kelléke, a külföldi ingatlan Miami-ban van. Itt vásárolt magának luxusingatlant a vállalkozó.

A Magyar Nemzet által megszerzett dokumentumok alapján a „pénzéhes” Kránitz Krisztián közelebb, Spanyolországban vett luxusházat, a kispesti vagyonkezelő igazgatója 2018. július 13-án írta alá a Földközi-tenger partján álló 75 négyzetméteres ingatlan adásvételi szerződését. Ehhez képest Kránitznak, a 2018-as vagyonnyilatkozata szerint 67 millió forintos tartozása van, míg társai, vagyonát 200-250 millió forintra saccolják.

Hogyan kell sikkasztani?

A beszélgetésben elhangzik Lackner Csaba, MSZP-s képviselő szájából, hogy Kránitz a fizetéséhez nem nyúlt. De akkor miből él? Erre a felvételen elhangzottak szerint az a megoldás, hogy amint megérkezik a számlára a fizetés, azonnal le kell venni, mert a készpénz mozgását sokkal nehezebb nyomon követni. Az egyik beszélő szerint számlákat utána lehet gyártani, ezt pedig Lackner helyesli, mondván: ő is pontosan így csinálja.

Gajdának Lackner szerzi az ingatlant

„Hát, ingatlanokat vásárolt. Most is szereztem neki ingatlant” – válaszolta Lackner, a Gajda Péter polgármester befektetéseit firtató kérdésre. „Kemény lesz a következő öt év, b…z­meg. Hajtani kell a biciklin rendesen, hogy ne kelljen utána sokat dolgozni” – sopánkodik Lackner, bevallva, hogy jó sokat kell még lopni, hogy néhány év múlva kényelmesen hátradőlhessenek.

Feljelentés és nyomozás

A Magyar Nemzetet nemrég egy vállalkozó kereste meg, aki a rendőrségen ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, amelyben megnevezi a „kólázgató” Lacknert és Somogyit is. K. G. arról számolt be a hatóságoknak, hogy az Almavirág tér 2015 végi felújítása 19 millió forintjukba került a kispesti adófizetőknek, ám a valós munkák csak kevesebb mint 14 millió forintba kerültek. A férfi alvállalkozóként vett részt a projektben, az elvégzett munkákról Lackner Csabával, Somogyi Lászlóval és Somogyi Lászlónéval egyeztetett. A BRFK megerősítette a feljelentést, és a nyomozásról is beszámolt. A feljelentő szerint a kispesti tendereken rendszeres volt a fentiekhez hasonló túlárazás.

Aki nem korrupt, az hülye

„Aki nem tud a kerületi politikában százmilliót keresni évente, az hülye” – mondja Lackner Csaba, kispesti MSZP-s képviselő a Hír TV birtokába jutott felvételen, miközben gyanús, drognak látszó fehér port (feltehetően kokaint) porciózgat. A felvétel szerint Kránitz Krisztián pénzéhes, ezért is hívják Kispesten „Mister Negyven Százaléknak”, ugyanis egy beruházásból ennyi pénzt kellett neki visszaadni. A felvételen olyan is elhangzott, hogy Kránitz beköpéssel fenyegetőző barátnőjét korábban el kellett volna ásni Ausztriában.

