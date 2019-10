Különleges lovas csapatjáték mutatkozott be Szántódpusztán

Belföld

Az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megszervezte az első nemzetközi kökpár versenyt Magyarországon a Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központban.

Öt magyar és egy kazah kökpár csapat mérte össze erejét ezen a sporteseményen, amelyen részt vettek a Kazahsztánban székelő Kökpár Világszövetség vezetői, akik Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Oroszországból és Mongóliából érkeztek, valamint a kazah, a török és a magyar diplomácia képviselői.

A kökpár vagy kökböre ősi lovas csapatjáték, amelyet harcos eleink a közép-ázsiai sztyeppéken játszottak, de a játék egészen az 1920-as évekig jelen volt a magyar pusztán. Elnevezése utal a kékes színű farkas bőrre (kökböre-gökbörü), amit a lovas pásztorfiúk játszadozva egymásnak dobáltak a lóháton vágtázva, miután elejtették a nyájat fenyegető farkast. A játék lényege, hogy a 35-45 kilogrammos fogantyúkkal ellátott szőrös bőr zsákot (a “kecskét”) a versenyzők próbálják az ellenféltől megszerezni és bevinni a kijelölt célba. Ez a nagy képzettséget, erőt és kitartást igénylő lovas játék szkíta, hun, türk és magyar hagyományok alapján került a Kárpát-medencébe, és a kunok tartották életben az Alföldön. Hazánkban körülbelül 20 éve kezdték újra játszani hagyományőrző napokon.

A kökpár játék az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő etnosport besorolása alá tartozik, amely egyrészt sport, másrészt egy nemzet kultúráját, történelmét, önazonosságát kifejező játék is egyben. Megbecsültségét jelzi, hogy az Etnosport Világszövetség elnöke Recep Tayyip Erdogan, török államfő fia, Necmettin Bilal Erdogan.

Magyarországot a következő csapatok képviselték a rendezvényen: a Pusztai Rókák két csapattal Karcagról, az Iloncsuk Szabad Csapat Kunszentmiklósról, a Magyar Hadak a Szentendrei-szigetről, a Lovas Betyár Közösség Biatorbágyról és a Keleti végek őrzői Miskolcról. A nemzetközi résztvevő idén Kazahsztán csapata volt. A verseny ünnepélyes megnyitóján huszárok vezetésével felvonultak a csapatok, majd Dr. Bencze István, az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány elnöke és a Kökpár Világszövetség alelnöke mondta el ünnepélyes megnyitó beszédét. A kétnapos bajnokság első napján körmérkőzések zajlottak, ahol az első helyen a kazah csapat, a második helyen a Lovas Betyár Közösség, a harmadik helyen megosztva a Pusztai Rókák és a Magyar Hadak végeztek hatalmas küzdelemben. A második napon hagyományőrző, fergeteges sikert arató lovas bemutatókat tartottak. Ezután következett a kazah-magyar barátságos mérkőzés, ahol a kazah csapattal a magyar kökpár válogatott mérkőzött meg. A verseny hangulatát fokozta, hogy a magyar szurkoló tábor mellett nagy számban jelen voltak a Magyarországon élő/tanuló kazahok. A versenyt 6-4-re Kazahsztán nyerte meg. Mivel ez a mérkőzés egy barátságos mérkőzés volt, mindkét csapat részére díjat adtak át Kazahsztán magyarországi nagykövetségének diplomatái.

A rendezvényt az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron megtartott sajtótájékoztató és díszvacsora zárta, ahol Yakup Gül, a Yunus Emre Budapesti Török Kulturális Intézet igazgatója felolvasta Necmettin Bilal Erdogan üdvözlő levelét:

“Az Etnosport Világszövetség elnökeként nagy örömömre szolgál, hogy az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány megrendezte a 2019. évi Kökpár Diplomata Kupát. Sajnálom, hogy személyesen nem tudtam jelen lenni a bajnokságon. Tekintettel arra, hogy ez az első nemzetközi kökpár-etnosport verseny Magyarországon, szeretném Dr. Bencze Istvánnak kifejezni köszönetemet és elismerésemet, továbbá minden etnosport vezetőnek és kollégának a világ minden tájáról, akik csatlakoztak a magyarországi eseményhez.”

Ezt követően Rakhat Zhaksybay, a Kökpár Világszövetség ügyvezetője bejelentette, hogy 2021-ben Nur-Szultánban Kazahsztán megrendezi az Első Etnosport Világ Játékokat, amelynek szervezése során együtt kívánnak működni az Eurázsiai Összefogásért Alapítvánnyal. Nabidjan Djuraev, etnosport vezető Üzbegisztán képviseletében bejelentette, hogy 2019. november 20-26. között Üzbegisztánban megrendezik a II. Kökpár Világbajnokságot, ahol számítanak a magyar kökpár válogatott részvételére. Kristina Karamishina, az Orosz Kökpár Szövetség elnöknője köszönetet mondott a rendezvény kiváló szervezéséért. Auyeskhan Rom, a Mongol Kökpár Szövetség Elnöke méltatta, hogy Magyarország első ízben szervezett Kökpár bajnokságot, és biztosította partnerségét a további közös munkában.

Weidel Walter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára hangsúlyozta, hogy örömmel támogatják a rendezvényt. Mint elmondta:

– A kökpár mint lovas játék számomra is új, de Bencze István, az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány elnöke nagy szeretettel és lendülettel beszélt erről a sportról, képeket és videókat is biztosítva számomra, így meggyőződtem arról, hogy mindenképpen mellé állunk, és támogatnunk kell célja elérésében. Mint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára, fontosnak tartottam, hogy egy olyan rendezvényt és sportot támogassunk, amely része volt őseink kultúrájának, és amelyben nemcsak a lovas, de a ló is főszerepet játszik. Dr. Nagy István, agrárminiszter és Sáringer-Kenyeres Tamás a Hálózat elnöke, örömmel álltak a bajnokság mellé, és az MNVH forrásából, anyagi támogatást is biztosított a Kökpár Kupa megrendezéséhez. Egyúttal köszönetet szeretnék mondani sportolóinknak a nagyszerű helytállásért – fogalmazott.

Dr. Bencze István, a Kökpár Világszövetség alelnöke, az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy rendkívül büszke a magyar csapatok teljesítményére. Hozzátette:

– A most megrendezett Kökpár Kupa volt az első nemzetközi kökpár verseny hazánkban. Ez a játék már régóta népszerű hagyományőrző rendezvényeken és fesztiválokon, de ez volt az első alkalom, hogy hivatalos bajnokság keretében mutatkozott be mint etnosport hazánkban. A rendezvény célja az volt, hogy ez a játék, mint sportesemény újra életre keljen, és a magyar csapatok bekapcsolódhassanak a rendkívül erős nemzetközi mezőnybe. A magyar sportolók kemény és magabiztos játékukkal kivívták a kazah csapat és az etnosport vezetők tiszteletét. Hála Istennek Magyarországon nagy az érdeklődés múltunk és az ősi, hagyományőrző lovas játékok iránt. Ezért nagy megtiszteltetés, hogy a Kazahsztánban székelő Kökpár Világszövetség alelnökké választott. Ez a tisztség természetesen kötelezettségekkel is jár, mégpedig azzal, hogy elsősorban Magyarországon valamint az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is népszerűsítsem ezt a sportot. A nemzetközi kökpár vezetők és a kazah csapat részéről a visszajelzések nagyon pozitívak, kiemelték e rendezvény remek szervezését, és elismeréssel szóltak a magyar kökpár játékosok teljesítményéről, úgyhogy nagyon elégedett vagyok – mondta.

A rendezvényt záró díszvacsora előtt a meghívottak meghallgathatták Gulyás Ferenc, népzenei virtuóz bemutatóját. Ezután a népi mintákat és hagyományokat képviselő BY ME divatbemutatója kápráztatta el a közönséget. A divattervező, Hrivnák Tünde régi népi motívumokat és a Csipkék Királynőjét, a Halasi Csipkét építette be káprázatosan elegáns kollekciójába, hozzájárulva ezzel többek között a hímző és csipkeverő manufaktúrák fennmaradásához. A nagy sikert aratott divatbemutató során a külföldi vendégek is betekintést nyerhettek a régi magyar motívumkincs modern és elegáns formába álmodott világába. A díszvacsora menüsora a magyar gasztronómia legjavát vonultatta fel, osztatlan sikert aratva mind a külföldi, mind a magyar meghívott vendégek körében, a menüben megtalálható volt a sült libamáj és a galambhús is. Az esemény rangját emelte, hogy a díszvacsorán jelen volt Dr. Nagy István, agrárminiszter és Szakács Áron, a Hálózatot üzemeltető Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ügyvezetője is. A rendezvény alkalmat adott arra, hogy Magyarország a visszajelzések alapján rendkívül pozitívan mutatkozhasson be Kazahsztán, Üzbegisztán, Oroszország és Mongólia magas rangú sportvezetői előtt. Az Eurázsiai Összefogásért Alapítvány az említett országok sportvezetőivel megállapodott a hosszú távú együttműködésben.