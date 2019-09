Legyőzte a gyilkos kór Tóth Robit – Isten veled, nagy harcos!

Extra

Kiss Nóra ,

Szívszorító sorokkal búcsúzott felesége Tóth Robitól. A 29 éves Európa-bajnok kajakos két éve küzdött a rák egy speciális fajtájával, de most legyőzte a gyilkos kór.

Reményi Dia közösségi oldalán számolt be a tragikus hírről. „Két héttel ezelőtt ezekben a percekben még néztem, ahogy kajakozol. Most pedig már nem élsz. Leírhatatlan mindaz, amin az elmúlt majdnem két hétben átmentünk. (…) Az utolsó percig emberfeletti küzdelem volt, az utolsó leheletedig bivalyerős maradtál. A harcos. Így hívtak az ápolók, az orvosok, mindenki. Az egyetlen, ami ad némi megnyugvást, az az, hogy a minden porcikájában tökéletes tested végre megpihenhet, és a csodaszép lelkecskéddel együtt fellélegezhet egy olyan világban, ahol már nincs betegség és nincs ez a pokoli fájdalom sem, amit át kellett élned. Sajnálom, hogy az irántad érzett mérhetetlen szerelmem sem volt elég ahhoz, hogy kiszabadítsalak a betegséged börtönéből” – osztotta meg fájdalmát Robi felesége.

Mint arról korábban a Lokál is beszámolt, a 29 éves kajakos 2017 nyara óta küzdött ACC-vel (Adenoid cystic carcinoma). Robi bal szemében, később pedig a gerincén és a májában is találtak daganatot. Több kemoterápián, sugárkezelésen, majd az adományoknak köszönhetően két drága speciális műtéten is átesett Németországban. Állapota azonban nem javult, így februárban a házaspár Houstonba utazott, ahol mostanáig kezelték Robit.

Bár a sportoló eleinte jól reagált a terápiára, két hete megtámadta a szervezetét egy gyulladás, ami vasárnap végleg legyőzte.