Már csak egy hajszál választja el Zentét a gyógyulástól

Jó úton halad a gyógyulás felé Zente, akiért nemrég az egész ország összefogott, és egy hét alatt összegyűlt a génterápiához szükséges 700 millió forint. A gyógyulást jelentő infúzióig így már csak napok, hetek vannak hátra.

Másfél éves, de már számos megpróbáltatáson ment keresztül Zente, aki egy örökletes betegségben, az SMA1-ben szenved. A gyógykezelés igen költséges, 700 millió forintba kerül, amit a magyarok egy hét alatt dobtak össze. Zente így ráléphetett a gyógyulás útjára. Elsőként egy vértesztet készítettek, amiből kiderül, hogy befogadja-e Zente szervezete a vírust, ami majd gátolja az izmait sorvasztó anyagot. Ha ugyanis túl sok a szervezetében a vírus elleni antitest, akkor felesleges belekezdeni ebbe a kezelésbe. Az első eredmények jók lettek, Zente anyukája pedig bizakodó.

„A vérvételek folyamán a mindent eldöntő antitestszűrés mellett teljes kivizsgálás történt. Többek között kis pálcikával mintát vettek Zenti orrából, szájából”– mesélte a Ripostnak a kicsi anyukája, Tóth Krisztina. „Minden eredmény jó lett, kivéve az orrváladék. Kiderült, hogy Zente orrában egy baktérium van, amit sürgősen le kell birkózni, mielőtt legyengíti az immunrendszert. Egy orrcseppet kaptunk erre fegyverként, amit 4 óránként csöpögtetni kell. Éjjel is felkeltem emiatt, nem maradhat ki egy alkalom sem” – mondta bizakodva az édesanya, aki nagyon hálás a sok szeretetért és támogatásért, amit az emberektől kapott.

Zente tiszteletére adott koncertet Mága Zoltán

A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész száz állomásos templomi jótékonysági koncertsorozatának Pécsi állomásán Zente volt a díszvendég, akinek ő is komoly összeget adományozott. Egy apró hegedűvel is megajándékozta, remélve, hogy egyszer közösen is játszhatnak majd.