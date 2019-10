Belföld

Jelentős BKV-jegyáremelés vagy más megszorítás nélkül nem finanszírozható Karácsony Gergely főpolgármester tömegközlekedési programja – írta a Magyar Nemzet. Az is kiderült, hogy még át sem vette hivatalát máris hazudott Karácsony: ígérete ellenére egyelőre nem a 14 év alattiak, csupán a 7 év alattiak utazhatnának ingyen a BKV-n.



A 14 éven aluliak számára ingyenes lesz a közösségi közlekedés – ígérte az Index szerint szeptember 22-én a programbemutatóján Karácsony Gergely, aki vasárnapi győzelme után ma veszi át a hivatalát Tarlós Istvántól. Karácsony az ATV kedd esti adásában buktatta le magát, amikor kiderült hazudott erről az ígéretéről (lásd keretes). A főpolgármester ugyanis most már arról beszélt, hogy csupán egy évvel emelnék meg meg az ingyenes utazás korhatárát, így a mostani hat- helyett hétéves kor alatt lenne ingyenes a BKV.

Karácsony ezenkívül a regisztrált álláskeresőknek is ingyenes utazást ígért. A Magyar Nemzet szerint pedig még ez a „csökkentett program” (tehát az álláskeresők és a hét év alattiak ingyenes utazása az ígért 14 éves helyett) is komoly bevételkiesést okoz, amit BKV-jegyáremelés, illetve egyéb megszorítások nélkül nehezen lehet finanszírozni. Ráadásul Karácsony „közlekedési alapjövedelmet” is ígért a budapestieknek.

A lap számításai szerint csak a hét év alattiak kedvezménye milliárdos bevételkiesést eredményez (nem hiába halasztotta el a 14 év alattiak kedvezményét Karácsony), a „közlekedési alapjövedelem” pedig legalább 25, de akár 100 milliárdos pluszkiadást jelentene. A főváros költségvetése 266 milliárd.

Karácsony érvei szerint a mintegy 60 százalékkal olcsóbbá váló tömegközlekedés miatt azt többen használnák, és így az behozná a kiadást. Azzal persze nem számol a frissen megválasztott főpolgármester, hogy a BKV működtetéséhez, így két és félszer több embernek kellene a tömegközlekedést választania. Erre se kapacitás, se utazási szándék nincs.

Tarlós alatt nem volt emelés Tarlós István főpolgármestersége alatt 2013 óta nem emelkedtek az utasok költségei, ennek ellenére a BKV jegybevételei évről évre mintegy egymilliárd forinttal nőttek. Jelenleg 9500 forint a havibérlet ára.

15 ezres bérlettel riogatott Gyurcsány embere

Gyurcsány pártjának alelnöke, Gy. Németh Erzsébet idén februárban már azzal riogatott, ha 19 milliárd forintos elvonás vagy átcsoportosítás sújtaná a fővárosi büdzsében a BKV-ra szánt keretet, azt csak 15 ezer forintos teljes árú havibérletárral és 500 forintos vonaljeggyel lehetne kompenzálni. Karácsony elképzelései pedig jóval többe kerülnek…

Így buktatta le magát

Karácsony: „A 14 évesek ingyenes utazását azt elkezdjük abban bevezetni, hogy egy évet akarunk emelni, tehát a 6-ról 7 évre emeljük és a következő költségvetési évben, amikor látjuk a lehetőséget akkor megyünk tovább…” Rónai Egon (ATV): „Ez évente lesz? Ezt eddig nem mondta… ezt mindenki úgy vette, hogy aki 14 éven aluli az innentől kezdve mehet ingyen.” Karácsony: „Most ezt, ebben a költségvetési évben, amit megöröklünk még végigmegy… ezt szeretnénk meglépni… aztán megyünk tovább.” (Karácsony a Magyar Nemzet szerint a ciklus végére, tehát 2024-re tenné ingyenessé a BKV-t 14 éves kor alatt. A kampányban persze nem ezt ígérte.)

