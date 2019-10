Meghódította Párizst a Nanushka

Extra

Lokál ,

Szeptember 29-én mutatta be a 2020-as tavaszi–nyári női kollekcióját a Nanushka a párizsi Fashion Weeken. A magyar márka olyan neves divatházak mellett lépett a kifutóra, mint a Valentino, a Dior, a Stella McCartney vagy a Saint Laurent.

A Nanushka márka alapítója, Sándor Szandra máris bemutatta jövő évi kollekcióját, méghozzá a divat fővárosában, Párizsban. New York-i sikerei után ugyanis a francia fővárost is szeretné meghódítani. Júniusban a férfi-, a hétvégén pedig a női kollekcióját mutatta be, amely a „Faded by The Sun” elnevezést kapta, amit a nyári sziluettek és a „napszítta” natúr anyagok inspiráltak.

A magyar tervező és csapata hónapok óta készült a nagy eseményre. A kollekció különleges és egyedi lett, egyes darabjait ugyanis kézzel készített kerámiagombok díszítik. Ezeket az apró kiegészítőket egy Nógrád megyei kis település, Terény lakosai alkották, Szandra ezzel próbálta segíteni a 370 fős közösséget.

A bemutatón pedig a Nanushka márka képviselője, Szandra újabb rajongót szerzett. Az ismert hollywoodi színésznő Kristen Bell ugyanis óriási mosollyal pózolt a magyar divattervező mellett. – Ma különlegesen kedves társaságot kaptunk. Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk a párizsi bemutatón – írta közösségi oldalán a kép mellé Szandra. A színésznő egyébként olyan szuperprodukciókban játszott, mint a Veronica Mars, Rossz Anyák, A pletykafészek című sorozat, a Sikoly 4. Páros mellékhatás, de sokan a Jégvarázs című meséből Anna hercegnő hangjaként is ismerhetik.

Meghódította Párizst

A „Faded by The Sun” elnevezésű kollekció lenyűgözte a nemzetközi divatszakmát és a híres divatimádókat – írta a Ripost. A New York-i bloggert, Tezzát már a prezentációra szóló legyező alakú meghívó is levette a lábáról, persze a ruhák valamint a kizárólag a kollekcióhoz tervezett kifutó is rengeteg dicséretet kapott a vendégektől és az újságíróktól. A stylingért a RIKA magazin divatszerkesztője Alexandra Carl felelt. A több mint tíz éve működő magyar divatmárka nemzetközi sikereiben vitathatatlan érdeme van a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelőnek, mely hatalmas lehetőséget látott Nanushkában, ezért az általuk kezelt EXIM Növekedési Alap 2016 végén úgy döntött, hogy befektet a márkába. A Nanushka márka azóta 60-ról 200-ra növelte nemzetközi viszonteladóinak számát.