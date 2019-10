Megint hazudott az Index, be kellett ismerniük

Belföld

Lokál ,

Újra hazugságon bukott le az egyik ellenzéki, balliberális álhírgyár, az Index, így helyreigazítási kérelmet voltak kénytelenek közölni – írja az Origo.



Azt hazudták, hogy az Onkológiai Intézetben csak kéthetente vannak kemoterápiás kezelések, így azon a napon, amikor kiderült, hogy nincsenek is sorok, valójában nem volt kezelés. Most el kell ismerniük, hogy ez az első olvasásra is nevetségesen abszurd állítás hazugság volt.

A helyreigazítás igazolja, hogy a leírt hazugsággal szemben a valóság az, hogy az Országos Onkológiai Intézetben minden munkanap történik kemoterápiás kezelés, sok esetben munkaszüneti napokon is, és a főigazgató ellenőrzésének időpontjában is történt kemoterápiás kezelés.

A balliberális hírportál tehát ismét lebukott, ráadásul beteg emberek kezelésével kapcsolatban próbálta meg hergelni az olvasókat, ami még súlyosabbá teszi a hazugságot.

