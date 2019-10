Megoldaná Budapest gondjait Berki

Belföld

Lokál ,

Berki Krisztián független főpolgármester-jelölt nemrég bejelentett, 8 pontból álló programjában a fiataloknak is kedvezni szeretne, ugyanis ingyenes wifit ígér a főváros területére. Emellett a hajléktalan kérdést is górcső alá venné a celeb, megreformálná a szociális rendszert.

– Rengeteg olyan életszituáció van Budapesten, amit ingyenes wifi nélkül nem lehet megoldani. Ez főleg a fiatalabb diákokat érinti, akiknek mondjuk feltöltős kártyájuk van, és elfogyott róla a pénz, így nem tudják értesíteni a szüleiket, ha bármi baj éri őket. Másrészt a szülők is nyugodtabbak lehetnek, hiszen a wifi és különféle applikációk segítségével le tudják követni a gyerekeiket, így tudják, épp merre járnak. De nem kell mindig rosszra gondolnunk, az ingyen wifi az olyan hétköznapi helyzeteket is megkönnyítheti, mint egy bevásárlás, akár egy ingyenes videóhívással eldönthető, hogy mi kerüljön a kosárba – fogalmazott a főpolgármester-jelölt a Ripostnak.

A függetlenként induló izomceleb a program talán legfontosabb részét is kifejtette a lapnak. Ez nem más, mint a szociális rendszer megreformálása, vagyis a hajléktalankérdés megoldása.

– Én az Édes Élet című műsorban többször is ott aludtam a hajléktalanokkal, sőt, lakást is szereztem nekik. Egyértelműen látszik az, hogy akik nyolc, vagy még annál is több éve kint élnek az utcán, már nem szeretnének visszatérni a társadalomba. Ezért őket, bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk visszaintegrálni. Viszont a többieknek minden lehetőséget meg kell adni. Igaz, sokan közülük azt mondják, hogy napi hétezer forintért nem mennének el dolgozni. Ezért én azt mondom, hogy ha folyamatosan pénzzel támogatjuk őket, azzal nem azt segítjük elő, hogy visszatérjenek a társadalomba” – mondta Berki.

Berki második pontjában, az utak, járdák felújítása mellett nem csak a wifit, de a közösségi közlekedést is ingyenessé tenné a fővárosiak számára. Emellett utolsó, „turizmus” pontjában kiemeli, a mindenki számára elfogadható bulinegyed kialakítását is.

