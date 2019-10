Megvolt a szembesítés a Kistarcsán kizuhant kislány ügyében

Belföld

Elsőként az apának és az anyának kellett szembenéznie egymással, hogy tisztázódjon melyiküknek volt tudomása arról, hogy gyermeküket Renáta, a keresztanya egyedül hagyta.

Ma is élhetne a kis Panna, ha nem hagyja magára keresztanyja. De mint kiderült, mindezt egyeztette az édesanyjával Anasztáziával is. A rendőrség elemezte a kettőjük közötti SMS forgalmat, amiből kiderült, bevált gyakorlat volt, hogy a keresztanya magára hagyja az alvó gyermeket, sőt erről még üzenetben tájékoztatta is az anyát. A rendőrség megtartott szembesítésén azonban kiderült, hogy minderről Tamás, az apa semmit sem tudott, ezt ugyanis egymás szemébe kellett mondaniuk.

– A szembesítés kérdéseit, a keresztanya és az édesanya közti SMS váltások indokolták. Az kiderült, hogy ügyfelem valóban tudott róla, hogy gyermekét egyedül hagyja a keresztanya, de minden esetben megkérte, hogy zárja be az ablakokat és az ajtókat, hogy elkerüljék az esetleges problémákat – nyilatkozta a Lokálnak dr. Lichy József, szülők jogi képviselője, s hozzátette: új momentum az is, hogy előkerült egy új tanú, aki nem más, mint az egyik szomszéd. A rendőrök egész eddig azt feltételezték, hogy a gyermek a tetőtéri lakás konyhai ablakán zuhant ki, a tanú azonban azt állítja, hogy annak a szobának volt nyitva az ablaka a tragédia időszakában, amelyikben aludt a gyermek. Mint ismeretes, Pannikára a keresztanyja vigyázott, mert a szülei éjjel dolgoztak.

Az alkalmi bébiszitternek azonban hamarabb el kellett jönnie, mint ahogy P. Anasztázia és A. Tamás hazatért, mert munkába kellett mennie. A fiatal nő a három éves gyereket magára hagyta a negyedik emeleti lakásban, aki a mai napig rejtélyes körülmények között kiesett az ablakon.