Merénylet egy mecsetben! Rengetegen meghaltak

Legalább 28 ember vesztette életét egy mecsetben végrehajtott pokolgépes merényletben pénteken Afganisztán keleti részén – közölte Nangarhar tartomány egyik magas rangú illetékese.

Mubarez Attal, a nangarhari rendőrség szóvivője arról számolt be, hogy a merényletnek legalább negyven sebesültje is van. Szohrab Kaderi, a tartományi tanács egyik tagja szerint pedig a halottak és a sebesültek száma együttvéve akár a 150-et is elérheti.

