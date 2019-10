Mi történt? Öngyilkos akart lenni Damu Roland

Extra

Gyógyszereket vett be, majd alkoholt ivott Damu Roland, akit egy VIII. kerületi társasházból szállítottak kórházba a mentősök.

A Ripost úgy tudja Damu Roland végezni akart magával. A színészt a Péterfy Sándor utcai kórházba szállították.

Bár mostanság úgy tűnt, ismét színészkedhet a börtönt és pszichiátriát is megjárt színész, aki maga újságolta el közösségi oldalán, hogy az őszi hónapokra több felkérést is kapott. Most viszont feltehetőleg komoly problémái akadhattak, mert a Ripost úgy tudja: a színész vasárnap este hét óra körül gyógyszereket vett be, amire alkoholt ivott.

A lap információi szerint a színészre a rendőrök törték rá az ajtót, miután egy ismerőse értesítette az egyenruhásokat.

„A hír sajnos igaz, valóban történt egy öngyilkossági kísérlet a házban. Azt nem mondhatom el, hogy melyik lakó akarta eldobni magától az életet, de annyit mondhatok, hogy szerencsére túlélte” – mondta a társasház egyik lakója vasárnap este a Ripost helyszínre érkező munkatársának.

Közben az is kiderült, hogy a színészt a sürgősségi betegellátó és toxikológiai osztályra szállították, ahol nagyon szigorú biztonsági szabályok uralkodnak, nem lehet csak úgy ki-be sétálni, és térfigyelő kamerarendszer is működik. Amikor odalátogattunk, hogy Damu hogyléte felől érdeklődjünk, meglepő választ kaptunk.

„Igen, valóban volt egy Damu Roland nevű betegünk, de ő már nincs itt. Éjszaka a saját felelősségére elhagyta a kórházat„– mondta a lap érdeklődésére a kórház egyik dolgozója.

A Ripost hétfőn többször is kereste telefonon a színészt, de ki volt kapcsolva. Végül a Facebookon sikerült elérniük, ahol csupán annyit írt: jól van és készül az önálló estjére.



