Migránsadó

Sétáló Botond

Ismerősünk munkája miatt gyakran jár Dániába, így aztán óhatatlanul nemcsak szakmai, hanem emberi kapcsolatai is kialakulnak a teheneiről és építőjátékáról elhíresült országban. Egy ilyen vikinggel tovább mentek a párbeszédben, és nem feltétlenül az időjárást meg a klímaváltozás problematikájánál ragadtak le, hanem a valós mindennapok történéseinél is.

A dánok jól élnek, gazdaságuk működik, tehetősek, vallásosak. Mint minden jóléti társadalomban, ott is sok az unatkozó ember, akik elfoglaltságként kitalálták, hogy liberálisok és migránssimogatók lesznek. A baj csak az, hogy mindez politikai szintre is emelkedett, így aztán megjelent a dán adórendszerben, büdzsében.

A viking – ismerősünk elmondása szerint – a beszélgetés ezen pontján felsóhajtott: Bár csak olyan vezetőnk lenne, mint a magyar miniszterelnök! Áldják a magyarok jó sorsukat, hogy az esztelenségnek megálljt parancsoló vezetőjük van!

Értelemszerűen megtörtént a visszakérdezés: miért?

Mert – és most kapaszkodjanak – Dániában a következő a helyzet: a jövedelem 40 százalékát viszi az állam adóként (ezzel nincs baj, eddig is így volt), ám most már minden dánnak plusz 15 százalékos migránsadót is fizetnie kell (!), hogy a sok-sok agysebész könnyebben érezze otthonosan magát. S ha ez nem lenne elég, még ott is megjelenik ez az pluszköltség, ahol aztán tényleg nem kellene. Történt, hogy vikingünk szülei elhaláloztak és az örökösödési adót is meg kellett fizetnie. Ám az örökségből is levonták a migránsadót!

Na, ezért irigyel bennünket a büszke dán.

Aki építészként szinte kisírt szemmel nézi nap nap után, hogy a több száz éves házakba berendezkedő (hogy legálisan vagy sem, arról nem szól a fáma) migránsok, miként vágják gallyra életvitelszerűen az épített dán örökséget…

A viking szomorú, és bennünket irigyel. Mi csak sajnálhatjuk őket… Meg biztathatjuk a választásoknál, hogy legyenek észnél és ne engedjenek a liberális nyomásnak…