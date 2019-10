Migránsok kaszabolták le egymást a metróállomáson – Videók! (18+)

Két pakisztáni bűnbanda csapott össze hétfő este a katalóniai Badalonában, Barcelona közelében, ami végül véres leszámolásba torkollott – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A rendőrséget este 10 körül riasztották a környéken lakók, amikor kiabálásra lettek figyelmesek. A szemtanúk szerint legalább harminc migráns verekedett össze, köztük egészen fiatalok is. A hatóságoknak kilenc pakisztánit sikerült letartóztatni.



A nyomozás szerint a két migráns bűnbanda közötti összecsapás egy területi vita miatt robbant ki. Az összecsapás leszámolásba torkollott, egy machete is előkerült, egy férfi meghalt, két pakisztáni pedig súlyosan megsérült. A csoportok kokaint, marihuánát és vágyfokozókat terjesztenek Barcelona központjában, ebből adódhatott a vita.



A bandaháborúról több videófelvétel is előkerült. Az egyiken az látható, amint egy parkban több migráns egymásnak esik.

az alábbi videók megtekintését csak erős idegzetű embereknek ajánljuk

