Most érkezett! Zente megkapta a Zolgensma génterápiás kezelést

Belföld

Lokál ,

A kisfiú édesanyja jelentette be a hírt.

Mint arról beszámoltunk Zentéért nemrég az egész ország összefogott, és egy hét alatt összegyűlt a génterápiához szükséges 700 millió forint.

A SMA1-ben szenvedő kisfiú gyógykezelés igen költséges, 700 millió forintba kerül, amit a magyarok egy hét alatt dobtak össze. Zenténél elsőként egy vértesztet készítettek, amiből kiderül, hogy befogadja-e Zente szervezete a vírust, ami majd gátolja az izmait sorvasztó anyagot. Ha ugyanis túl sok a szervezetében a vírus elleni antitest, akkor felesleges belekezdeni ebbe a kezelésbe. Az eredmények pedig jók lettek.

Zente édesanyja most a közösségi oldalon jelentette be az örömhírt.

„Köszönöm a türelmeteket az elmúlt egy hét hírzárlata alatt!

Boldogan jelentem be, hogy Zente a mai napon megkapta a Zolgensma génterápiás kezelést Budapesten a MRE Bethesda Gyermekkórházában!

(A média munkatarsainak szeretném jelezni, hogy a kórház Zente kezelésével kapcsolatban ma sajtótájékoztatót fog tartani.)

Egy borzasztó kemény időszak ezennel lezárult, most pedig egy nagyon fontos fejezet kezdődik el.

Zente jelenleg jól van, de szigorú karantén, megfigyelés, és utókövetés veszi kezdetét. Bízom benne, hogy itt is minden a legnagyobb rendben lesz.

Mivel Zente számomra most (is) a legfontosabb ezért még néhány hétig nem tudok a facebokkal illetve az interjúmegkeresésekkel foglalkozni, de a kritikus időszak letelte után igyekszem rendelkezésre állni. Mindent megpróbáltam fénykép és videó formájában dokumentálni amennyire egy ilyen helyzetben lehetséges, illetve részletes beszámolót is fogok nektek írni mi hogyan történt.

Végezetül ismét szeretnék köszönetet mondani azoknak akik egy megosztással, utalással, rendezvénnyel, licitfelajánlással, ötlettel, szervezéssel segítettek! Imádkoztak, ránk gondoltak, és küldtek az energiát és a szeretetet! Valamint köszönöm mindenkinek aki a hazai beadással kapcsolatos kemény munkában részt vett ezzel elérve, hogy egy magyar kisfiú – zömében- magyarok által összegyűjtött adományból finanszírozott kezelése itthon válhatott valóra!” – írta az anyuka.