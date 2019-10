Nagy az érdeklődés Orbán Viktor iránt az Athéni Demokrácia Fórumon

Külföld

Nagyon nagy az érdeklődés Orbán Viktor személye és a magyar modell iránt az Athéni Demokrácia Fórumon – mondta Schmidt Mária telefonon az MTI-nek csütörtökön.

A Terror Háza Múzeum főigazgatója történészként vesz részt a háromnapos eseményen, amelyet az Athéni Demokrácia Fórum a The New York Times című amerikai lappal közösen szervezett. Csütörtökön – a rendezvény első napján – az egyik panelfórumon Schmidt Mária a liberális, illetve illiberális társadalmi berendezkedésről vitázott Ivan Krasztev politológussal, a szófiai Liberális Stratégiák Központjának elnökével, aki rendszeres szerzője a The New York Timesnak.

Schmidt Mária elmondása szerint a fórumon élénken érdeklődnek aziránt, hogy Magyarország az egész világ számára akar-e modell lenni eltérő alternatívát kínálva, vagy csupán a maga számára próbál megfogalmazni más utat. A felmerült kérdések közül Schmidt Mária példaként említette Brazíliát, azt, hogy inspirálón hatott-e rá a magyar út, vagy magától lépett arra.

