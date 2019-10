Négy alpolgármester lesz az eddigi három helyett Debrecenben

Belföld

MTI ,

Az eddigi három helyett négy alpolgármesterrel kezdi az új önkormányzati ciklust Debrecen – jelentette be a hajdú-bihari megyeszékhely újraválasztott polgármestere a jelölteket bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón.

Papp László (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta: mind a 23 egyéni körzetben meggyőző fölénnyel a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerték a választást, ennek köszönhetően magabiztos felhatalmazással kezdhetik az újabb öt évet. Hozzátette: a következő ciklusban nem három, hanem négy alpolgármester lesz. A városvezetés megerősítését azzal indokolta, hogy Debrecen súlya, jelentősége nagymértékben megváltozott az elmúlt öt évben.

Közölte: az eddig is alpolgármesterként dolgozó Széles Diána az egészségügyért, az ifjúságpolitikáért, a civil és társadalmi kapcsolatokért, a szociális területért és a turizmusért lesz felelős. Újabb öt évig Barcsa Lajoshoz tartozik majd a gazdaságfejlesztés és a költségvetés. Az előző közgyűlés Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője, Balázs Ákos a városvezetésben új területként megjelenő városüzemeltetés és környezetvédelem ügyeiért felel majd. A kulturális alpolgármester a leköszönő Komolay Szabolcs helyett január elsejétől Puskás István, a Római Magyar Akadémia igazgatója lesz – ismertette a változásokat Papp László.

A következő öt évről szólva elmondta: céljuk, hogy Debrecen gazdasága tovább erősödjön. Reális célnak nevezte, hogy a 2020-as évek közepére, végére a város az ország legerősebb gazdaságával rendelkezzen. A városüzemeltetési és környezetvédelmi feladatokért felelős alpolgármesteri pozíció bevezetéséről megjegyezte: az új zöldterületek kialakítása, a lakótelepi fejlesztések, a tervezett erdőtelepítési program és a megújuló energiaforrások eddiginél hatékonyabb felhasználása mindenképpen indokolta, hogy ennek a területnek külön alpolgármestere legyen. Hozzátette: a város déli határában, egy 50 hektáros területen épül majd fel Debrecen első napelemparkja. A beruházás előkészítése már el is kezdődött.

Széles Diána közölte: számos turisztikai fejlesztés várható a városban a következő öt évben. Céljuk, hogy minél vonzóbbá tegyék Debrecent a turistáknak is. Az ifjúságpolitikában továbbra is nagy hangsúlyt kap majd a tehetséggondozás, és a civil szervezetek működését is támogatja az önkormányzat.

Barcsa Lajos a költségvetési stabilitás fenntartását emelte ki, megjegyezve, hogy az elmúlt öt évben mintegy ötven százalékkal nőtt a város iparűzésiadó-bevétele. A következő időszakban, miután az ipari parkokban letelepedett új cégek megkezdik működésüket, további bevételnövekedésre számítanak.

Balázs Ákos nagy kihívásnak nevezte, hogy a megújuló energiaforrások termelése, felhasználása a város üzemeltetésében is egyre hangsúlyosabban jelenjen meg.

A 2017 óta a Római Magyar Akadémia élén álló, korábban a Debreceni Egyetem olasz tanszékén dolgozó Puskás István közölte: szeretné még közelebb vinni Debrecent a kultúra nemzetközi hálózatához. Misszióként tekint arra, hogy a város kulturális élete minél több országban jelenjen meg, a debreceniek pedig az eddiginél is gazdagabb, magasabb minőségű kínálatból választhassanak.

