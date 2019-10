„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek”

Extra

Mindenszentek és a halottak napja minden évben a békés, nyugodt emlékezésről szól. Megkönnyíti a közlekedést a BKK, a temetők hosszabb nyitvatartással várják az emlékezőket, a Lokál pedig abban is próbál segíteni, hogyan próbáljuk feldolgozni a veszteséget. Bárcsak írhatnánk, hogy egyszer elmúlik a fájdalom, de mindig a szívünkben marad, jóllehet idővel enyhülhet.



Ahogy a születés, úgy a halál is az élet része, a gyász pedig segít feldolgozni a veszteséget. Halottak napján a temetőben nyugvó szeretteinket még közelebb érezhetjük magunkhoz. Kovács Lilla viselkedéselemző szerint a mai rohanó világban azonban egyre kevesebb időnk marad a gyász megélésére. – A gyász igen bonyolult, összetett érzelmi folyamat. A kezdeti sokktól egészen az elengedésig tart, az út pedig hosszú – kezdte a szakértő, aki hozzátette, a gyászolónak a temetés utáni időszakban is fontos a barátok, családtagok támasza. – Sokan félnek, elveszettek szerettük halálakor, ám hónapokkal később, amikor a barátok és a távolabbi családtagok már nem keresik napjában akár többször is a gyászolót, eljön az üresség, a magány érzése. Fontos, hogy ne siettessük szerettünket a lezárás, elengedés útján, inkább hónapokkal a temetés után is tudassuk vele, hogy számíthat ránk. Nagy szerepe van a gyászmunkában annak is, hogy többször kilátogatunk a temetőbe, ahol zavartalanul emlékezhetünk. Ezek az alkalmak segíthetik az elengedést.

Hétfőig reggel 7-től 20 óráig tartanak nyitva a temetők

Mindenszentek és a halottak napja miatt hosszabb nyitvatartással, a temetői irodákban pedig ügyelettel várja az emlékezőket az általa fenntartott temetőkben a Budapesti Temetkezési Intézet.

A temetők hétfőig reggel 7-től 20 óráig tartanak nyitva. Az ünnepekre való tekintettel hétfőig nem lesznek temetések. A temetőkben a forgalom zavartalanságát megerősített rendészeti szolgálat biztosítja, de a forgalmasabb napokon a rend fenntartását a kerületi rendőrségi járőrök, közterület-felügyelők, valamint a polgárőrök is segítik. A Rákoskeresztúri új köztemetőben ingyenes mikrobuszok segítik a közlekedést.

A Rákoskeresztúri új köztemetőbe csütörtöktől a szombati zárásig díjmentesen lehet autóval behajtani. A többi temetőbe ezeken a napokon tilos gépjárművel bemenni, csak az EU-s országokban érvényes mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkezőket szállítójárműket engedik be – az Angeli úti és a Tamás utcai temető kivételével –, ha ezt a gyalogosforgalom lehetővé teszi.

Sűrűbben közlekednek a buszok, villamosok

A BKK ebben az időszakban rendkívüli járatokat is indít. A Rákoskeresztúri új köztemető a megszokott, de a szokásosnál sűrűbben közlekedő 28-as és 37-es villamossal közelíthető meg, továbbá november 1-jén rendkívüli járat indul a Keleti pályaudvartól a sírkerthez 28B jelzéssel. A Farkasréti temető megközelítését a szokásosnál sűrűbben közlekedő 59-es villamos, a Megyeri temetőét a 30B, az Erzsébeti temetőét a 36B, az Óbudai temetőét a 118B, a Budafoki temetőét pedig a 158B jelzésű rendkívüli buszjárat segíti. November 1-jén az M3-as metró Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik. Október 31-én, csütörtökön nyitástól november 2-án zárásig gépjárművel csak az Új köztemetőbe lehet behajtani, a többi sírkertben tilos az autóforgalom, csak a mozgáskorlátozottak hajthatnak be gépkocsival.