Nem nyughat Tasnádi Péter! Újra magára rántja az abroszt

Belföld

Lokál ,

A már börtönveteránnak számító Tasnádi nem nyughat, bármi áron vissza akar térni az „utcai harcosok” világába, abba az alvilággal gyakran haverkodó csapatba, ahol már többször is megégette magát. De a gyökereit úgy látszik senki sem tudja megtagadni. – számol be a Ripost.

Kész csőd, – így lehet összefoglalni, – amit Tasnádi még áprilisban összehozott a mulatságosan nagyképű nevet viselő Spártai Gladiátorok Éjszakáján. Pedig azt hitte, ez lesz a nagy visszatérés. Tasnádi eleinte szórta a pénzt, sokan meg is kérdezték, hogy honnan lehet a papíron vagyontalan, börtönviselt embernek, zsebből 20-30 milliója a rendezvény becsült költségeire, hiszen csak az Aréna bérleti díja 9 millió forint volt – írja a portál.

Végül alig néhányan voltak kíváncsiak a sebtében összetákolt rendezvényre, alig néhány száz jegyet sikerült valahogy elsózni a 9500 fős Arénába. Ráadásul a médiapartnerek zöme, miután észbe kaptak, hogy mihez is adják a nevüket fejvesztve elmenekült Tasnádi „gladiátorainak” közeléből. A Főnök pánikba esett és például elkezdte lealkudni az utcai verekedőknek kategóriánként beígért 3 milliós díjat.

A Ripost információi szerint Tasnádi ezután hónapokon át futott a pénze után. Utólag szerzett, az üzleti világban nem éppen kifogástalan hírnévnek örvendő szponzorokat, akik a havernak végül betoltak annyit, hogy kijöjjön a csávából. Így végül az Arénának is „kiköhögte” a 9 milliót. Tasnádi azonban soha nem nyughat, így most újra megpróbálkozik a kétes hírű rendezvénnyel. De, ahogy egyik hírforrásunk fogalmazott, most aztán tényleg „magára ránthatja az abroszt”. A sporteseménynek álcázott félvilági rendezvénnyel ezúttal kisebb helyszínen a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban kísérletezik. Azonban most már a legtöbben meggondolják, hogy nevüket adják ehhez az erősen kérdőjeles, – „utcai harcosok”, „gladiátorok éjszakája” fedőnevet viselő – bulihoz. Már csak a zavaros szervezés és a kétes szponzorok miatt is.

Ráadásul a korábbi 9 millió helyett már „csak” másfél millióval csábítgatják az utcai verekedőket, akik nem lehetnek abban sem biztosak, hogy végül ennyit is ki tud fizetni a sorozatosan „megrogyasztott” Tasnádi. Emberei most VIP(!) asztalok eladásával kísérleteznek a budapesti éjszakában, hogy összehozzák a „félvilág” fontos embereit. Akik így legalább egyszerre szem előtt lesznek – közli a Ripost.

Hogy miért jó a börtönveterán Tasnádinak folyton magára vonni a világ figyelmét? Ezt csak ő tudhatja. Pedig kevéske megmaradt jóakarója folyton azt tanácsolja, hogy fogja vissza magát, annál is inkább mert újabb büntetőügy zajlik ellene, ezúttal orgazdaságért, ez is már bírósági szakban – tudatja a lap.