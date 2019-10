Nemzetközi szinten is kiemelkedő a magyar igazságszolgáltatás digitalizációja

Belföld

MTI ,

Az igazságszolgáltatás digitalizációja terén Magyarország nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet – hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter hétfőn a Marrákesben rendezett nemzetközi igazságügyi konferencián.

A digitális korszak küszöbén rendkívül fontossá válnak az olyan innovatív fejlesztések, amelyek egyszerűsítik a bíróságokhoz való hozzáférést, valamint gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a bírósági ügyintézést. Varga Judit a nemzetközi rendezvényen beszámolt arról, hogy az Országos Bírósági Hivatal Digitális Bíróság projektjének keretében Magyarországon 2018-ra megvalósult a teljes körű e-ügyintézés bevezetése. Előadásában bemutatta azokat az új technikai megoldásokat, amelyekkel az elmúlt 9 évben bővült a hazai igazságügyi szolgáltatások köre – mondta a tárcavezető az MTI-nek.

A pertartam-kalkulátor segítségével az ügyfelek kiszámíthatják az eljárás várható időtartamát, az elektronikus értesítőrendszer SMS-ben vagy e-mailben értesíti az eljárásban részt vevő feleket a fontosabb eljárási cselekményekről, az online bírósági fizetési portál lehetővé teszi az eljárások során keletkezett fizetési kötelezettségek online befizetését, az e-akta opció pedig az iratbetekintés virtuális lehetőségét biztosítja az ügyfelek számára. A digitális akta a bírák munkáját is segíti, naprakész információkat nyújtva számukra a saját ügyeikről és az eljárási határidőkről, emellett a közhiteles nyilvántartásokhoz is hozzáférést biztosít. A Via Video projekt keretében a tárgyalótermeket és a büntetés-végrehajtási intézményeket digitális video- és hangrögzítő rendszerrel szerelik fel. Ezeket beszédfelismerő rendszerrel is összekapcsolják, amely a digitális hangrögzítés révén a jegyzőkönyvvezetők munkáját segíti.

Az új elektronikus szolgáltatások hatékonyabbá teszik a munkavégzést, valamint csökkentik az adminisztrációs terheket és az igazgatási költségeket. Mindez hozzájárul a bíróságok társadalmi megítélésének javításához és szolgáltató jellegének erősítéséhez is – tette hozzá Varga Judit, hangsúlyozva, hogy a magyar igazságszolgáltatási reform tapasztalatai világszerte példaként szolgálhatnak a bírósági eljárások digitalizációja, valamint az ügyfelek és a bíróságok közötti elektronikus kapcsolattartás kialakítása terén.

A marrákesi konferencia kapcsolódik VI. Mohamed marokkó király reformjaihoz, amelyek keretében 2011-ben új alkotmányt fogadtak el az észak-afrikai országban, létrehozták a marokkói alkotmánybíróságot, valamint 2016-ban egy új szerv alakult, a Bírói Hatalom Legfelsőbb Tanácsa, amelynek fő feladata a bírák kiválasztása. VI. Mohamed uralkodó 2019. júliusi trónünnepi beszédében kérte a marokkói miniszterelnöktől a miniszterek számának csökkentését és az államigazgatás hatékonyságának növelését, ami az október eleji kormányátalakítás során számos tárca intézményi átalakítását és összevonását eredményezte.

