Netes csalók áldozata lett Stohl

A túlzott online jelenlét hamar pokollá teheti az életünket – vallja Stohl András, aki számtalanszor vált már netes csalók áldozatává. A színész igyekszik ezektől gyermekeit is megóvni, de mint mondja, ez egy olyan lavina, amit nem tud megállítani. Andrással az első Z generációs magyar film, a FOMO premierjén találkoztunk.



A FOMO – Megosztod és uralkodsz Hartung Attila első filmje, a Filmalap Inkubátor Programja keretében jött létre, október 10-én debütált a hazai mozikban. Többségében amatőr színészek mellett egy igazi nagyágyú Stohl András is szerepet kapott a moziban.

– Egy édesapát alakítok, úgy tűnik ennek is eljött az ideje. Nagyon jó volt tehetséges fiatalokkal együtt dolgozni, hamar egy hullámhosszra kerültem velük. Jó hangulatban telt a forgatás és nagyon örülök, hogy ilyen fontos témát boncolgat a film. Engem egyébként sokáig egyáltalán nem érdekelt a közösségi média, egy éve próbálok valamelyest részt venni benne, de abszolút el tudnám képzelni nélküle az életem – kezdte a Lokálnak a színész. –Talán épp az az előnye, ami a hátránya is. Nagyon gyorsan terjednek rajta a hírek, köztük az álhírek is, amiken nagyon fel tudom magam húzni. Legutóbb egy álportál arról írt, hogy én ki nem állhatom a nyugdíjasokat, ami természetesen nem igaz! – bosszankodott Stohl, aki szerint nem kell mindent elhinni, amit a neten olvasunk. Erre gyerekei figyelmét is próbálja felhívni, de mint mondja, ebben a közegben ők már sokkal otthonosabban mozognak.

– Luca és Rebeka már nagylány, nem kell nekik ezeket a dolgokat elmagyarázni. Franciska még csak 11 éves, de már ő is rá van kattanva. Az édesanyjával közösen próbáljuk kontrollálni, hogy mit és mennyit használhat, de ez egy olyan lavina, amit nem tudunk megállítani. Andriska még csak 5 éves, neki hála istennek még nincs telefonja – jegyezte meg viccesen András, aki a saját kamaszkorára nagyon másképp emlékszik vissza.

– Vagány gyerek voltam, a VIII. kerületben – ahol felnőttem – nem is lehettem volna más. Rengeteget bandáztunk a haverjaimmal, és olykor persze huncutságokat is elkövettünk, de ezek mindig a mi kis titkaink maradtak, soha nem kerültek nyilvánosságra. Ezt persze nem bánom, a túlzott online jelenlét ugyanis hamar pokollá teheti az életünket – mondta az 52 éves színész.

Ne félj, hogy lemaradsz!

A FOMO egy betűszó, jelentése Fear Of Missing Out, ami magyarul annyit tesz: a lemaradástól való félelem. Ez az érzés szerves része a Z generáció mindennapjainak, akik a különböző közösségi oldalakon folyamatosan azt figyelik, hogy ki milyen fesztiválon, buliban volt, azon töprengve, hogy ők vajon miért nem voltak ott.

Randi közben nincs telefon!

Stohl három és fél éve alkot egy párt a nála 19 évvel fiatalabb Vicával, akinek a társaságában még inkább mellőzi a telefonozást. – Sokszor látom, hogy a fiatalok randi közben is a telefonjukat nyomkodják, ami szörnyű. Nálunk szerencsére nincs ilyen, ha együtt vagyunk, csak egymásra koncentrálunk.