November elejéig haladékot kapott Levi, még lehet neki segíteni

Holló Bettina ,

Néhány napot kapott még, de így is vészesen fogy Léptei Levente, a gerincvelői izomsorvadásban, vagyis SMA-ban szenvedő kisfiú ideje. Zentéhez hasonlóan neki is 700 millió forintra van szüksége, a család legutóbbi közlése szerint eddig közel 431 millió forint gyűlt össze.

Szeptember végén csodát tett az ország, rekordidő alatt összegyűjtötte az 1-es típusú SMA-ban szenvedő Zentének a gyógyuláshoz szükséges 700 millió forintot. Ezt látva Léptei Levente szülei is remény kaptak, hogy talán nekik is sikerülhet. Az idő nagyon sürgeti őket, a gerincvelői izomsorvadásos betegség ugyanis már a kisfiú légzésére is kihatott.

„Az otthoni lélegeztetés is a mindennapjaink részévé vált” – írta Facebook-oldalán Szamler Viktória, Levi édesanyja.

Mindeközben Zente kedden megkapta az életmentő injekciót a Bethesda kórházban, és most már Levi is szeretne a célegyenesbe fordulni, decemberben ugyanis kétéves lesz, a Zolgensma-kezelést pedig csak addig kaphatja meg.

A gyűjtés első határideje október 31-e volt, de mivel mostanáig 430 589 277 forint gyűlt össze, Levi szülei még egy kis időt kértek.

„Kaptunk pár nap haladékot a gyűjtésre. Bízunk benne, hogy összejön 31-éig, ha mégsem, novemberben pár nap munkanapunk lesz még, de konkrét dátumunk továbbra sincs” – írta az édesanya kedden.

Az egész ország Levinek szurkol

Rengeteg civil, sportoló és sztár állt ki Leviért, köztük Tóth Gabi, Demcsák Zsuzsa és Till Attila, aki két Sztárban Sztár leszek!-jegyet is licitre bocsátott. Emellett sütivásárokat, futóversenyeket rendeztek, de pékségek, éttermek és kávézók is sok pénzt gyűjtöttek össze. Most a Puskás Akadémia FC is csatlakozott, a következő hazai bajnoki meccsük, a Budapest Honvéd elleni november 2-ai mérkőzés teljes bevételét a kisfiúnak ajánlották fel. Ha teheti, segítsen Ön is! Kedvezményezett: Összefogás Levente Lépteiért Alapítvány, számlaszám: 10402221-50526856-49831002.