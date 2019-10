Orbán Viktor: 1956-ban is szabad és független Magyarországot akartunk magunknak a nemzetek Európájában

Jövő hétfőn drasztikus hidegfront érkezik, amely keddre lehűlést és várhatóan országos csapadékot is hoz, de a héten még szokatlanul meleg marad az időjárás – közölte az M1 aktuális csatornán szerda délután Fejős Ádám meteorológus, aki azt is elmondta: a következő napokban a szálló por koncentrációja is várhatóan magas lesz.