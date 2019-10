Orbán Viktor: A haza nem lehet ellenzékben

A kormány álláspontja ismert: minden polgármesterrel és képviselő-testülettel együttműködik, amely maga is kész erre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó, hétfői ülésén, ahol az ellenzék ismét cirkuszt próbált csinálni, Hadházy Ákos például egy trágár feliratú táblát lóbált.

– A kormány álláspontja ismert: minden polgármesterrel és képviselő-testülettel együttműködik, amely maga is kész erre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó, hétfői ülésén. A kormányfő napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy pártállásra való tekintet nélkül mindenkinek Magyarországért és a magyar emberekért kell dolgoznia, mert a haza nem lehet ellenzékben.

Hangsúlyozta: a kormánynak külön elismerés, hogy az országban a kormányzó pártok megkapták a szavazatok több mint 50 százalékát. A kormány folytathatja a munkáját, a legfontosabb kérdésekben megerősítést kapott – jelentette ki. A kormányfő külön kiemelte a munkaalapú gazdaságot, a családbarát Magyarországot, a növekvő béreket, a tisztességes idős kort, az otthonteremtést és a nemzetegyesítés politikáját.

Az eredményeket illetően Orbán elmondta, hogy a családvédelmi akcióterv lendületet vett, több mint 65 ezren kapcsolódtak be eddig. Az akcióterv lépései együtt 650 milliárd forint értékű támogatást tesznek ki. Az államadósság 68 százalékra csökkent, és míg 2010-ben a külföldiek kezén lévő hitelünk 50 százalék volt, ma 20 százalék alatt van. Orbán Viktor kitért a környezetvédelem fontosabb kérdéseire is.

– A magyar gazdaság 2050-re radikális és mély átalakító programok által teljes egészében karbonsemlegessé tehető – mondta, és hozzátette: mintegy 150 milliárd euróra van szükség ahhoz, hogy a villamosenergia-termelés kibocsátásmentes legyen, hogy az ország teljes egészében kiváltsa a földgázfelhasználást, valamint, hogy a közlekedés is elektromos alapúvá váljon.

Folytatta a cirkuszt az ellenzék



Ismét cirkuszt csinált az ellenzék a parlamentben, ezúttal a volt LMP-s Hadházy Ákost kellett Kövér László házelnöknek rendre utasítania, miután trágár feliratú táblákkal próbálta megzavarni a miniszterelnök beszédét. Az ellenzékiek később is bekiabálásokkal zavarták meg az ülést, ezért Kövér László arra kérte az ellenzékieket, tartsák be a házszabályt, ne csináljanak cirkuszt a parlamentből. A házelnök azt is kérte, hogy aki erre nem képes, forduljon szakemberhez segítségért.

A Jobbik képviselője, Jakab Péter arról beszélt, hogy elítéli az erőszakot, valamint erkölcsi normákról és tiszteletről papolt ordítva. A DK-s Vadai Ágnesre is többször rá kellett szólni, végül Kövér László megfeddte. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a szabadságról beszélt, ami a 2006. október 23-i események fényében legalábbis álszent, erre figyelmeztette is Orbán Viktor, aki idézte a volt miniszterelnök őszödi beszédét. Szabó Tímea és Jakab Péter egyaránt emlegette a kokainozást, mely mint köztudott, Lackner Csaba kispesti MSZP-s képviselő időtöltése, tehát az ellenzéki összefogásnak sikerült az őszi ülésszak első napján öngólt lőnie.